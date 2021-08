Mit dem Cabrio-Bus zu den schönsten Weindörfern rund um Colmar

Der heilige Mann auf dem steinernen Sockel stört sich nicht an seinen tierischen Mitbewohnern. Ihr charakteristisches Klappern ist nicht zu überhören, ihr prächtiges Nest auf der filigranen Kirchturmspitze der Chapelle Saint-Leon in Eguisheim nicht zu übersehen.

Würden die Jungstörche nach untern blicken, sie wären höchst erfreut über das lebhafte Treiben auf dem Platz vor der im neoromantischen Stil erbauten Kapelle mit ihren bunten Glasfenstern.

In den hübschen Restaurants nippelt so mancher schon am frühen Morgen an einem Glas fruchtigen Pinot Blanc; beim Bäcker geht frisches Baguette über die Theke; in dem Souvenirladen decken sich Touristen mit Keramik aus Soufflenheim ein, in der sich so herrlich das elsässische Nationalgericht Baeckeoffe zubereiten lässt.