Der Place d’Islande: Ein Straßburger Biotop in bester Lage

Es ist ein großes Grundstück in bester Lage: Der Place d’Islande, so etwas wie Stadteingang auch von Kehl her, gut erschlossen durch die Tramlinie F, deren Endhaltestelle sich dort befindet.

Er könnte ein attraktiver Grünraum sein, eine Art Park in einem dicht besiedelten Stadtgebiet, in dem viele Menschen in Wohnblocks leben und sich keines Gartens, keiner Terrasse und auch keines Balkons erfreuen. In fußläufiger Entfernung zum Universitätscampus könnte man sich dort auch ein Studentenwohnheim vorstellen, das die Wohnungsnot der auswärtigen Studierenden lindert.

Allein: Der Platz ist seit Jahren sich selber überlassen, wuchert zu, ist ungenutzt – außer von Tieren unterschiedlicher Größe und Gattung.

Vor vielen Jahrzehnten, so lässt es sich archi-wiki entnehmen, stand eine Kaserne auf dem Platz, der 1968 seinen Namen Place d’Islande erhielt. Fotos aus dem Jahre 2004 zeigen ihn als große Rasenfläche. 2006 wurde ein zweistöckiges Containerbauwerk mit einer Nutzfläche von 2.200 Quadratmetern darauf errichtet, in dem ein Teil der Straßburger Justiz untergebracht war, solange der historische Justizpalast am Quai Finkmatt saniert und durch einen Anbau vergrößert wurde.

Hin und Her in Straßburg

Im Herbst 2010 wurde die Endhalltestelle der Tramlinie F auf der Längsseite eröffnet und machte der von den rund 50 Mitarbeitern der Justiz viel kritisierten schlechten Erreichbarkeit ein Ende.

Viel länger als ursprünglich geplant, zog sich die Baustelle am historischen Justizgebäude hin und erst am 13. Februar 2017 verließen Richter, Staats- und Rechtsanwälte die Container wieder – und manche sollen darüber am Ende sogar traurig gewesen sein, wie die Straßburger Tageszeitung Dernières Nouvelles im April 2017 berichtete.

Die Container waren für ihre elf Jahre noch recht gut in Schuss, nur an einigen Stellen drang Wasser ein. Und so wurde kurzzeitig darüber nachgedacht, dort Obdachlosenunterkünfte unterzubringen oder auch eine Einheit der Nationalpolizei. Diese wäre laut Medienberichten von 2017 gerne in die von der Justiz hinterlassenen und entsprechend gesicherten Räume eingezogen, hätte darin einen strategisch günstig gelegenen Posten gesehen – auch mit Blick auf die Inbetriebnahme der nahegelegenen grenzüberschreitenden Tramlinie nach Kehl.

Ob es an den komplizierten Eigentumsverhältnissen gelegen hat – das Grundstück gehört dem französischen Kulturministerium, die Container waren im Besitz des Justizministeriums – ist nicht mehr nachvollziehbar. Auf jeden Fall wurde die Anlage abgerissen.

Die Zukunft des Platz d’Islande ist ungewiss

Seit dem Abriss zeugt nur noch die Schotterfläche in der Mitte des Grundstücks davon, dass hier einst ein Gebäude existierte. Was aus dem Platz d’Islande wird, ist auch fast fünf Jahre nach dem Verschwinden der Containeranlage ungewiss.

Briefe an das Kultusministerium in Paris und damit verbundene Kaufangebote durch die Stadt Straßburg blieben bislang offenbar unbeantwortet – wie eine Nachfrage des oppositionellen Stadtrates Nicolas Matt (La République en Marche) bei der Straßburger Stadtspitze im Zuge der Gemeinderatssitzung vom Februar ergeben hat.