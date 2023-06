Junge Menschen aus Deutschland und Frankreich sollen das Nachbarland bereisen und so besser kennenlernen. Für den kostenlosen „Freundschaftspass“ können sich 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich registrieren lassen. Damit können sie zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen.

Jeweils 30.000 Fahrkarten werden auf deutscher und französischer Seite vergeben. Anlass ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten.

Für die 30.000 deutschen Bahntickets können sich Interessierte ab Montag, 12. Juni, 11 Uhr, online registrieren. Der Freundschaftspass gilt für einen Monat im Zeitraum von 1. Juli 2023 bis zum Ende des Jahres.

In diesem Zeitraum können Deutsche in Frankreich die Züge des Nah- und Fernverkehrs an sieben frei wählbaren Tagen nutzen. Einer der sieben Reisetage muss dabei genutzt werden, um Deutschland in Richtung Frankreich zu verlassen, ein weiterer, um zurückzukehren.

Das Ticket ist also nicht zum Pendeln zwischen Deutschland und Frankreich gedacht, sondern vor allem als Reiseticket für einen Aufenthalt im Nachbarland. Und wichtig zu wissen: Die Hochgeschwindigkeitszüge in Frankreich und im grenzüberschreitenden Verkehr können nur mit einer Sitzplatzreservierung genutzt werden. Diese muss zusätzlich erworben werden.

Der deutsch-französische Freundschaftspass https://www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de/