Die Suche nach der Ursache: Im Elsass steigen die Corona-Zahlen wieder

Christliche Gemeinde in Mulhouse fühl sich beschuldigt und angefeindet

Von Bärbel Nückles

Marie Belcastro trägt immer Maske, wenn es eng werden könnte, auch draußen. „Warm ist es schon“, räumt die 47-Jährige mit dunklem, kinnlangem Haar ein. „Ich finde aber auch, das ist eine Frage des Respekts.“ Sie arbeitet im Gemeindesekretariat der Kirche Saint-Étienne in der Altstadt von Mulhouse. „Wissen Sie, viele verhalten sich rücksichtslos.“ Nur weil sie selbst sich angesteckt habe und krank gewesen sei, sei ihr jetzt nicht alles egal.

Seit der Woche des 14. Juli, dem Nationalfeiertag, steigen die Infektionszahlen wieder. Die Franzosen befinden sich in Feierlaune. Endlich, so scheint es, darf man sich unter Freunden und in der Familie wieder zusammenfinden.