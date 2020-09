Entwarnung für Pendler: Erhöhte Corona-Warnstufe im Elsass bleibt vorerst ohne Folgen

In Frankreich wird die Corona-Gefahr in einem Ampelsystem dargestellt. Die höchste Warnstufe hat die Farbe rot. Was das Elsass angeht, gilt im Moment lediglich die Stadt Straßburg als rote Zone. Das umliegende Départment Bas-Rhin, aus dem viele Pendler täglich über die Grenze kommen, ist noch keine solche rote Zone. Per Dekret hat Paris den Bas-Rhin am gestrigen Montag allerdings zum Gebiet mit „aktiver Viruszirkulation“ erklärt.

