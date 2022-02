Grenoble entthront Straßburg als Frankreichs Fahrradhauptstadt

Straßburg schmückt sich gerne mit Hauptstadttiteln: Europahauptstadt, Weihnachtshauptstadt und lange Jahre eben auch Fahrradhauptstadt. Diesen letzten Titel hat nun allerdings Grenoble der Elsassmetropole abgejagt. Dabei hat sich Straßburg in den vergangenen zwei Jahren in den Augen der Radfahrer sogar deutlich verbessert und 2022 ihre Bestnote erzielt, aber Grenoble hat es eben noch besser gemacht.

Schon seit 2019 hatte die Hauptstadt des Départements Isère Straßburg in Sachen Fahrradfreundlichkeit übertrumpft, wurde damals aber noch in einer anderen Städteklasse gelistet.

Aufgestellt hat das Ranking der Verband der Fahrradnutzer Frankreichs (FUB: Fédération des usagers de la bicyclette), der im Zweijahres-Rhythmus Fahrradfahrer auffordert, an seinen Erhebungen teilzunehmen. Die Aussagen werden schließlich in Gesamtnoten von 1 bis 6 zusammengefasst.

Fahrradfahrer geben Straßburg bessere Noten als vor zwei Jahren

Kam Straßburg vor zwei Jahren noch auf 4,02 hat sich die Europastadt im jüngsten, vergangene Woche beim Nationalkongress des FUB in Tours vorgestellten Klassement auf 4,18 verbessert. Doch Grenoble schaffte 4,21. Die Abstände der beiden Erstplatzierten zum übrigen Feld sind deutlich: Rennes, auf Platz drei, bringt es auf die Note 3,74; dahinter liegt Annecy mit 3,64 vor Lyon mit 3,51.

2019 konkurrierte die Europastadt noch mit zwölf anderen französischen Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern – in dieser Klasse verteidigt sie auch 2022 ihren ersten Platz. Seit diesem Jahr hat der FUB jedoch die Kriterien verändert und alle 38 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in eine Wertungsgruppe aufgenommen. Damit sieht sich Straßburg direkt mit der grünen Rivalin Grenoble konfrontiert.

Die Fahrradpolitik der Europastadt gilt seit vielen Jahren schon als beispielhaft in Frankreich. Viele Delegationen aus anderen Städten reisten nach Straßburg, um sich die dortigen Errungenschaften anzuschauen. Die grüne Stadtregierung trägt die Verdrängung auf den zweiten Platz mit Fassung und freut sich erst mal darüber, dass sich die Benotung durch die Radfahrer verbessert hat.

Radinfrastruktur in Straßburg soll für 100 Millionen Euro verbessert werden

100 Millionen Euro will man innerhalb von sechs Jahren in die Radinfrastruktur investieren, allein in diesem Jahr stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung – so viel wie während der kompletten zweiten Amtsperiode von Roland Ries, wenn man seinen Nachfolgern Glauben schenken darf.

Mit dem Geld werden 22 Brücken und Stege über die reichlich vorhandenen Kanäle und Eisenbahngleise geschaffen. Insgesamt will man 75 Prozent der von den Radfahrern in der Erhebung des FUB aufgezeigten Mängel beseitigen. Und damit, ist man sich in Straßburg sicher, wird man auch Grenoble wieder auf Platz zwei verweisen.

Zuletzt Kritik an Fahrradpolitik in Straßburg

Dem noch recht jungen Verein Strasbourg à Vélo, der sich gerade deswegen gegründet hat, weil die Mitglieder den Eindruck hatten, Straßburg würde sich auf den Meriten ausruhen und die Fahrradpolitik vernachlässigen, kommt der Titelverlust als Fahrradhauptstadt zupass: Für seinen Vorsitzenden Emmanuel Jacob ist das genau der Anstoß, den es gebraucht habe, sagte er der Straßburger Tageszeitung Dernières Nouvelles d’Alsace. Er schlägt vor, dass sich die Europahauptstadt künftig nicht nur dem Wettbewerb im eigenen Land stellt, sondern sich mit anderen großen Städten in Europa vergleicht und sich auch dort Inspiration holt.