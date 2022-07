Großbrand im Elsass: Zwölf Rinder verbrennen in Scheune

Wie die französische Zeitung DNA berichtet, standen in Boofzheim zwei Häuser und eine Scheune auf einem Bauernhof in Flammen. Am frühen Mittwochmorgen meldete auch die Warn-App „NINA“ den Brand und warnte vor dem starken Rauch, der auch auf die deutsche Seite zog. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, hieß es. Die Polizei Offenburg bestätigte dies am Mittwochmorgen.

Als das Feuer am Dienstagabend ausbrach, sollen sich noch 150 Rinder in dem Gebäude befunden haben, so die DNA. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hätten Bauern und der Bürgermeister der Gemeinde bei der Evakuierung der Tiere geholfen. Dennoch starb ein Dutzend Rinder im Feuer. Eine Person wurde bei der Evakuierung leicht verletzt.

Die Räumungsarbeiten begannen laut DNA kurz nach 23.30 Uhr.