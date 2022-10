Frankreich kämpft mit Quereinsteigern gegen das Höfesterben

Die Erkenntnisse, die Landtagsabgeordnete auf Reisen in der Regel mit zurücknehmen nach Baden-Württemberg, drehen sich um drei Fragen: Wo können wir Vorbild sein? Was bestätigt unseren Weg? Welche Modelle und Strukturen können wir kopieren?

Der Ausschuss für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz lernte bei der Reise nach Südfrankreich zuletzt unter anderem, wie versucht wird, ökologisch hergestellte Produkte über Kantinen, Mensen und regionale Programme in den Alltag zu bringen.

Wie Wiederkäuer auf Weiden den Schatten nicht von Bäumen suchen, sondern von Photovoltaik-Anlagen. Wie Kräuter, ganz ohne Sonnenlicht in großen beleuchteten Trommeln rotierend, einen besonders intensiven Geschmack entwickeln. „Wir in Frankreich“, sagt einer der Gastgeber in Okzitanien, „machen gerade die große grüne Kurve“.

Der nachhaltige Gemüsebauer dürfte in nicht allzu ferner Zukunft mit künstlicher Intelligenz und dem Tablet arbeiten. In großen Hallen spielen Hitze oder Hagel keine Rolle mehr, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist auf null, der von Wasser drastisch reduziert. Zehn Millionen Euro, erzählt der Geschäftsführer des Demonstrationsbetriebs in Tarascon den 18 Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg, müssten investiert werden, um rentabel zu arbeiten.

„Frankensteins Welt“ statt freies Feld

An „Frankensteins Welt“ fühlt sich Arnulf von Eyb erinnert, der CDU-Abgeordnete aus dem Hohenlohischen, angesichts von Ambiente und Atmosphäre, die überhaupt nichts mehr mit Feldarbeit zu tun haben.

Kirschtomaten, Karotten, Erdbeeren oder eben Kräuter könnten mit Photovoltaik auf dem Dach auch noch energieeffizient erzeugt werden – überall auf der Welt, mit einigen wenigen angelernten Beschäftigten und einer kleinen Gruppe Spezialisten.

Ebenfalls um Letztere geht es im Büro-Komplex der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die für Landwirtschaft zuständige Regionalrätin Patricia Picard beschreibt das Höfesterben als eines der gemeinsamen Probleme von Gästen und Gastgebern. Ein Rezept sieht sie darin, Quereinsteiger für ein Leben als Bauer zu interessieren.

Als Klaus Burger (CDU) wissen will, wie das geschehen soll, ist die Antwort nach wenigen Tagen in Frankreich keine Überraschung mehr: Die öffentliche Hand nimmt Geld in die Hand und legt einschlägige Programme auf. „Wir können noch so nachhaltig arbeiten wollen“, sagt Picard, „wenn die Landwirte kein Geld verdienen, geht es nicht weiter“.

Das Schulessen wird subventioniert – Bio-Produkte haben es so leichter am Markt

Etwas südlicher, in der Drôme, kosten die Schulessen pro Portion sieben Euro: Die Hälfte müssen die Familien zahlen, der Rest wird subventioniert. Auch so wird regionalen Bio-Produkten ein besserer Marktzugang verschafft. „Wir haben einen Hebel, unsere Hersteller zu unterstützen“, sagt eine Lehrerin.

Martina Braun (Grüne) sieht einen guten Ansatz, um die Nachfrage entscheidend anzukurbeln. Konrad Epple (CDU) bleibt skeptisch, nicht zuletzt, weil sich die Frage stelle, ob und wie größere Schulen derartige Modelle und den damit verbundenen Aufwand adaptieren könnten. Die Gastgeber werben zusätzlich mit der Reduktion der Verschwendung.

Seit sich Kinder und Jugendliche mittags am Buffet weitgehend selbst bedienen können, liegt sie mit 30 Gramm pro Teller weiter unter dem frankreichweiten Durchschnitt von 160 Gramm. Und sie landen sogar im Kompost. Ungeklärt bleibt auf dem Rundgang allerdings, wieso der dafür vorgesehene Behälter fast leer ist.

Eine klare Abgrenzung gibt es dann doch

Ohnehin sind Anspruch und Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich, wie in manchen Gesprächen deutlich wird. Der Baden-Badener Grünen-Abgeordnete Hans-Peter Behrens reiht in die Kategorie „Was wir besser machen“ ganzheitliches Denken.

Ein Beispiel: der heimische Weinbau, bei dem im neuen Keller die Energieeffizienz von Anfang an zentraler Teil der Planung ist. Rudi Fischer (FDP) fühlt sich bestärkt in der Forderung, vom Anfang bis zum Ende zu denken. Gerade dazu zähle der europäische Austausch von Daten, der besser werden muss, „damit nicht jeder glaubt, er muss das Rad neu erfinden“.

Und dann geht es doch noch um eine klare Abgrenzung. Mitten in die Reise platzt die Nachricht, dass Paris per zentralstaatlicher Entscheidung vorerst fast fünf Millionen Haushalten, der Einfachheit halber solchen mit digitalen Stromzählern, im Winter zwischen 12 und 14 Uhr den Zugriff auf warmes Wasser verwehren will.

Erfahren haben die Betroffenen davon de facto aus den Medien. Die Meinung in der Delegation ist einhellig: unkopierbar in Baden-Württemberg, trotz der erheblichen Einspareffekte.