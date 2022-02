Parteiloser EU-Abgeordneter aus Achern

Zurück an die Uni? Meuthens Pläne sorgen für Ärger

Bis zu seinem Austritt war Jörg Meuthen lange Parteichef der Alternative für Deutschland. Jetzt sucht er eine Alternative für sich. Verliert er bei der nächsten EU-Wahl sein Mandat, will er zurück in seinen alten Job als Hochschullehrer in Kehl. Aber geht das überhaupt? Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.