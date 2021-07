Die Nominierung der heute 40-jährigen, in Paris und der Normandie aufgewachsenen Juristin als Spitzenkandidatin der Grünen für die Kommunalwahl war damals eine echte Überraschung. Jeanne Barseghian war zwar in der rot-grünen Mehrheit unter ihrem Vorgänger Roland Ries Gemeinderätin gewesen, in der Öffentlichkeit aber eher unbekannt.

Gleichwohl sahen die Grünen in ihr die Idealbesetzung unterwegs zum Ziel. Barseghian stand bewusst für einen Generationenwechsel, um Straßburg für die Zukunft fit zu machen.

Barseghian, die in Paris, Straßburg, Potsdam und Münster deutsch-französisches Recht und Umweltrecht studiert hat, verkörpert diesen Wechsel mit einem kollegialen Führungsstil. „Die Erfahrung zeigt“, ist die unprätentiös und ausgesprochen sympathisch auftretende Politikerin überzeugt, „dass es hinterher Zeit spart, wenn Entscheidungen vorher gemeinsam diskutiert werden.“