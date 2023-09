Mit großen Versprechungen, viel Geld und gutem Willen haben die Eurométropole de Strasbourg und die Région Grand Est im Dezember vergangenen Jahres das neue Regionalzugsystem REME beworben. 1.000 zusätzliche Verbindungen sollten aufs Gleis gesetzt werden.

Von einem einzigartigen Angebot außerhalb der Region Paris wurde gesprochen. Brachten die Nutzer – zumindest zum großen Teil – in der Anfangsphase noch Verständnis für die Startschwierigkeiten auf, die sich in Zugausfällen und Verspätungen manifestierten, sind diese nun mit ihrer Geduld am Ende: In zwei Facebookgruppen machen sie ihrem Ärger Luft, schreiben verärgerte Briefe an die französische Eisenbahngesellschaft SNCF und laden ihren Frust bereitwillig gegenüber Journalisten ab.

Die dritte Stufe des Konzepts sollte eigentlich Anfang September und damit zum Schulanfang umgesetzt sein, doch von den versprochenen 1.000 Zügen pro Woche sind offenbar gerade mal zwei Drittel tatsächlich unterwegs. Was die Nutzer besonders aufregt: Die Erhöhung der Preise um vier Prozent ist im September wie angekündigt erfolgt.

Als Gründe listet die elsässische Tageszeitung Dernières Nouvelles d’Alsace in zehn bis 30 Prozent der Fälle technische Probleme auf, wie etwa, dass die Lokomotive nicht anfährt oder die Verbindung zwischen zwei Waggons nicht funktioniert.

System REME hat mit vielen Problemen zu kämpfen

In weiteren zehn bis 15 Prozent der Fälle sind Signalstörungen Ursache für Verspätungen oder Waggons oder Lokomotiven kommen später als vorgesehen aus der Werkstatt (in fünf bis zehn Prozent der Fälle ursächlich). Personalausfälle, die aufgrund des Personalmangels bei der SNCF nicht kompensiert werden können, werden bei zehn bis 25 Prozent als Grund für Stornierungen von Verbindungen angeführt. Bleiben externe Störungen wie umgestürzte Bäume auf den Gleisen, Kollisionen mit Tieren – oder Menschen.

Dass die Umsetzung des mit Vorschusslorbeeren überschütteten Projekts so katastrophal läuft, verwundert den Fahrgastverband laut Zeitungsbericht nicht: Die technischen Probleme durch veraltete Züge sowie der Personalmangel seien bekannt gewesen, dennoch hätten Eurométropole und Région daran festgehalten, das System REME zu starten, wird kritisiert.

Eine Verbesserung kann es nach Ansicht des Verbandes nur langfristig geben: durch erhebliche Investitionen in neues Rollmaterial und die Sanierung der Strecken.