Um das Jahr 1944 wurde die Felsskulptur von amerikanischen Truppen zerstört, in den 1970er Jahren recht ungeschickt restauriert, da hatte sie nicht mehr viel mit dem Originalwerk zu tun. Schon 1860 berichtete Dr. Jean Kuhn über die „große Liese“ (sprachlich gemeint war etwa die „imposante“ Figur). Der Archäologe Charles Matthis (1851-1925) aus Niederbronn-les-Bains schrieb über Liese: „Es ist das Bild einer Göttin, deren Haupt gekrönt ist und die auf den Knien ein Becken trägt. Hierher kamen die Jugendlichen, um der Göttin Astarte zu huldigen.“

Um Liese rankt sich das Fruchtbarkeitsritual, dass junge Frauen auf die Felsskulptur kletterten und herunterrutschten. Diejenigen, denen dies gelang, sahen ihren Wunsch - ein Kind zu bekommen - in Erfüllung gehen. In Legenden wird berichtet, dass ein Adliger in Liese verliebt gewesen sei, doch ihr Herz habe einem Handwerker gehört. Der geschmähte Adlige konnte dies nicht verwinden, ließ den Handwerker töten und in einen tiefen Brunnen werfen. Gemäß einer weiteren Legende heiratete ein in Ägypten stationierter Legionär ein einheimisches Mädchen, welche eine Tochter namens Isis bekam. Nach dem Tod ihrer Eltern lernte Isis einen jungen Mann kennen, dem sie über die Meere ins Elsass folgte. Doch das Heimweh war stärker als die Liebe, und Isis kehrte nach Ägypten zurück. Der tieftraurige Legionär ritzte die schöne Isis auf einen Felsen, damit er sie nie vergessen würde.

In der Nähe befindet sich die Hütte des Vogesenclubs, die während der Saison jeden Sonntag und an Feiertagen geöffnet ist und Wanderern Getränke und kleine Gerichte anbietet. Bernhard Wagner