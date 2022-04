Macron dürfte in die Stichwahl einziehen, das ist, glaube ich, gesetzt. Aber wer gegen ihn antreten wird, ist noch offen. Es könnte der Linkspopulist Jean-Luc Melenchon sein. Oder aber Marine Le Pen. Falls sie in den zweiten Wahlgang kommt, also eine Neuauflage der Konstellation von 2017, dürfte Macron nicht mehr so klar den Sieg davon tragen wie damals. Für Macron spricht natürlich, dass man während eines Kriegs in Europa nicht die Pferde wechselt, zumal er auf internationaler Bühne eine wichtige Rolle spielt. Aber Le Pen profitiert davon, dass sie sich in den vergangenen Jahren entdämonisiert hat. Sie hat ihr Image gewandelt, gibt sich volksnah. In Umfragen, mit wem man gerne mal ein Bier trinken würde, ist sie vorne dabei. Im Vergleich zum reaktionären Kandidaten Eric Zemmour kommt sie glaubwürdig rüber. Und dann ist die Frage, ob enttäuschte Wähler der linken Kandidaten in der zweiten Runde Macron wählen, um Le Pen zu verhindern. Umfragen zeigen, dass dazu nur wenige bereit sind. Das sind Punkte, die gegen Macron sprechen.