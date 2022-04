Frankreich vor der Wahl

Zwischen Postkarten-Idyll und „Terror-Nest“: Die zwei Gesichter einer Stadt im Elsass

Weißenburg im Elsass ist bei Touristen beliebt. An schönen Tagen zieht es Heerscharen von Wanderern und Radlern in das pittoreske Städtchen. Doch in die Straßen jenseits der historischen Stadtmauern verirrt sich selten jemand und oben auf dem Friedhof zeugt das Grab eines Terroristen davon, dass jedes Idyll zwei Seiten hat.