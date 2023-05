Warum das Straßburger Bahnhofsumfeld verändert werden soll

Das Straßburger Bahnhofsumfeld soll ein neues Gesicht erhalten. Der Bahnhof soll in einem 360-Grad-Bereich ausstrahlen. Was alles geplant ist.

Die Tram in Richtung Norden braucht Platz für eine Haltestelle. Durch das neue Regionalzugkonzept mit seinen zahlreichen zusätzlichen Verbindungen ist das Passagieraufkommen am TGV-Bahnhof Straßburg bereits gestiegen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weiterwachsen.

Dem Bahnhofsumfeld steht daher eine Neuordnung bevor: Autos und Fahrräder werden vom Bahnhofsvorplatz verbannt. So sehen es die Pläne der grünen Stadtregierung vor. Der Bahnhof soll in einem 360-Grad-Bereich ausstrahlen.

Mit rund 60.000 Fahrgästen täglich ist der Straßburger Bahnhof der drittgrößte Frankreichs außerhalb des Großraums Paris. Durch das neue Regionalzugkonzept wird mit 8.000 zusätzlichen Nutzern gerechnet.

Thema poppt seit Jahren auf

Bereits seit vielen Jahren poppt die Umgestaltung des Bahnhofsbereichs unter dem Stichwort „Gare à 360°“ immer wieder auf – vorzugsweise in Zeiten des Wahlkampfs. So war es auch vor der Kommunalwahl 2020. Doch nun gewinnen die geplanten Veränderungen zur Verblüffung der Bewohner des Quartiers tatsächlich an Kontur.

Als Erstes wird die Tiefgarage unter dem Bahnhofsplatz umgewidmet: Nicht nur die geparkten Autos müssen weichen, auch die Möglichkeit, dort einzufahren, um einen Reisenden kurz aussteigen zu lassen, wird es nicht mehr geben. Heute schon kommen laut Stadtverwaltung 90 Prozent der Zugreisenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln (52 Prozent allein mit der Tram) oder zu Fuß (27 Prozent).

Stattdessen wird das Parkhaus zu einer gesicherten Fahrradgarage nach holländischem oder Schweizer Vorbild umgebaut. 3.000 Drahtesel sollen hier Platz finden.

Achtstöckiges Silo

Für die Autos soll auf der Seite zur Rue du Rempart ein achtstöckiges Parksilo mit 800 Stellplätzen errichtet werden. Auch dort werden Fahrradabstellplätze vorgesehen. Es ist geplant, das Bauwerk, das auf einer Fläche der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF entstehen soll, über einen Steg über die Abstellgleise hinweg und eine Treppe mit dem Tunnel zu verbinden, der zu den Bahngleisen führt. Zu- und abfahren sollen die Pkw-Lenker über die M35, also die ehemalige Stadtautobahn.

Den heute stark befahrenen Boulevard Wilson werden dann auf dem Abschnitt zwischen Bahnhof und Rue du Faubourg de Saverne nur noch Busse (vor allem die Schnellbusse), Fahrradfahrer und Fußgänger nutzen können.

Die Lebensqualität der Anrainer werde sich damit deutlich verbessern, kündigten die Straßburger Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian (Grüne) und der für Mobilität zuständige Vizepräsident der Eurométropole de Strasbourg, Alain Jund, vergangene Woche bei einem Bürgerabend an. Nur für den Anwohner- und Lieferverkehr bleibt die Zufahrt zum Bahnhofsviertel.

Busse sollen nur noch kurzzeitig am Busbahnhof stehen

Ebenfalls von der Umgestaltung betroffen ist der Busbahnhof hinter dem Einkaufszentrum Les Halles. Der soll zwar weiterhin in Betrieb bleiben. Die Busse dürfen dort aber nur noch so lange stehen bleiben, bis die Fahrgäste aus- oder eingestiegen sind. Die dadurch frei werdende Fläche wird in der Folge zu einer Grünzone.

Noch bis zum September läuft die Bürgerbeteiligung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens. Die Arbeiten sollen beginnen, sobald die Baugenehmigung vorliegt – die grüne Stadtregierung rechnet mit einer Umsetzung von 2025 bis 2028. Die voraussichtlichen Kosten für das Großprojekt wurden beim Bürgerabend nicht genannt.