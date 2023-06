Zum Auftakt des kostenlosen deutsch-französischen Freundschaftspasses hat es technische Probleme gegeben. Die Website war in Deutschland lange wegen Überlastung nicht erreichbar.

Technische Probleme haben den Start des deutsch-französischen Freundschaftspasses behindert, mit dem junge Leute zwischen 18 und 27 Jahren das Nachbarland per Bahn erkunden können. Zu Beginn der Registrierung für den kostenfreien Bahnpass am Montag war die Website in Deutschland auch nach eineinhalb Stunden offensichtlich wegen Überlastung nicht zu erreichen.

Ursprünglich sollten sich Interessierte ab 10 Uhr registrieren können. Der Beginn wurde schließlich auf 11 Uhr verschoben. In Frankreich war ab dann die Website zwar zugänglich, eine Registrierung aber dennoch unmöglich.

Mit dem Freundschaftspass können 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen.

Jeweils 30.000 Fahrkarten werden auf deutscher und französischer Seite vergeben. Anlass ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten.

Die Webseite wies am Mittag darauf hin, dass die bisher eingegangenen Anträge derzeit bearbeitet werden: „Sobald alle Anträge bearbeitet wurden, wird die Plattform wieder geöffnet, um neue Anträge aufzunehmen.“