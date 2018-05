„Enormer Andrang“: Keine Karten mehr für Relegationsspiele des KSC

Schlechte Nachrichten für viele Fans des Karlsruher SC: Für die Relegationsspiele gegen FC Erzgebirge Aue gibt es keine Tickets mehr, weder für das Heim- noch für das Auswärtsspiel.

„Selbst von den Leuten, die gerade hier stehen, werden nicht alle eine Karte bekommen. Der Andrang ist enorm“, sagte Jörg Bock, Pressesprecher des KSC, am Montagmorgen gegenüber den BNN.

‼ Bereits jetzt riesiger Andrang vor unserem Fanshop für die 300 noch zur Verfügung stehenden Karten. Bitte seht davon ab, Euch jetzt noch anzustellen! #nurderksc — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2018



Für das Heimspiel am 18. Mai waren seit Montagmorgen, neun Uhr, 300 zusätzliche Tickets im Fanshop am Wildpark erhältlich. Für das Rückspiel am 22. Mai stand aufgrund der Größe des Erzgebirgestadions in Aue stand von Anfang an nur ein begrenztes Kontingent an Karten für Gästefans zur Verfügung.

Karten für Aue im KSC-Fanshop schon nach rund 30 Minuten vergriffen

Diese Tickets konnten nur von KSC-Mitgliedern und Dauerkarteninhabern erworben werden. Laut Mitteilung auf der Homepage des KSC war das Kontingent schon nach etwa einer halben Stunde vergriffen. Einen möglichen freien Verkauf der Karten von Mittwoch an wird es somit nicht geben.

Auf Twitter schrieb eine Nutzerin, dass sie am Montagmorgen extra aus Nordrhein-Westfalen nach Karlsruhe gefahren sei, aber keine Tickets mehr bekommen habe. Als Aufmunterung wünsche sie sich in der nächsten Saison ein Duell des KSC gegen den Hamburger SV.

🛑 Es lohnt sich wirklich nicht mehr anzustehen! Auch unser Gästekontingent für das Relegations-Rückspiel beim @FCErzgebirgeAue nähert sich dem Ende‼️ #nurderksc #relegation #KSCAUE #AUEKSC — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 14. Mai 2018

Besonderes Duell für drei Spieler von Aue

Für drei Spieler von Erzgebirge Aue werden die Begegnungen am 18. und 22. Mai – jeweils 18.15 Uhr, live im ZDF – noch brisanter sein als für ihre Teamkollegen: Dennis Kempe, Dimitrij Nazarov und Pascal Köpke spielten früher beim KSC; Kempe und Nazarov erlebten 2015 das Scheitern gegen den Hamburger SV hautnah mit.

Schiedsrichter im Fokus

Die Schiedsrichter dürften bei den beiden Partien besonders im Fokus stehen. Denn die Auer fühlten sich am Sonntag vom Unparteiischen Sören Storks nach der 0:1-Niederlage in Darmstadt „verschaukelt“, wie FC-Präsident Helge Leonhardt es ausdrückte. Unter anderem erkannte Storks einen regulären Treffer der Erzgebirgler nicht an.

Der KSC hat indessen keine Bedenken, dass das Pendel aufgrund dieser Vorkommnisse in die andere Richtung ausschwingen könnte und die Auer bevorzugt werden könnten. „Wir gehen von einem ganz normalen, sportlich-fairen Wettbewerb aus“, sagte Pressesprecher Bock.