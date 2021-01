Von unserem Korrespondenten

Roland Muschel

Stuttgart. Auf der Fahrt von Düsseldorf nach Stuttgart hat der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet am Samstag mit Martin Herrenknecht telefoniert, dem südbadischen Tunnelbauer. „Ich bin ein Friedrich-Merz-Fan“, habe ihm der Unternehmer eröffnet, berichtet Laschet am Nachmittag in den Stuttgarter Wagenhallen, von wo aus der digitale Parteitag der CDU Baden-Württemberg in die Wohnzimmer der knapp 330 Delegierten gestreamt wird. Ich bin auch Friedrich-Merz-Fan, deshalb will ich ihn ja auch dabei haben, habe er geantwortet, so Laschet. Die CDU brauche ihn, aber auch Sozialpolitiker wie Karl-Friedrich Laumann, seinen Sozialminister in Nordrhein-Westfalen.

Bei seiner ersten großen Rede als neuer CDU-Bundesvorsitzender präsentiert sich Laschet in Stuttgart als Mann der gesellschaftlichen Mitte – mit einem besonderen Augenmerk für Industriepolitik und die Interessen des Mittelstands. Wie Herrenknecht hatte sich eine Mehrheit im Landesverband Merz als Bundesvorsitzenden gewünscht. Dessen Niederlage hat die Spitze der Südwest-CDU schnell abgehakt. Nun gilt es, auch die Basis mitzunehmen und den Blick nach vorn zu richten – rund 50 Tage vor der als richtungsweisend stilisierten Landtagswahl am 14. März 2021.

Dafür hat der Generalsekretär und Wahlkampfmanager Manuel Hagel weder Kosten noch Mühen gescheut. Mit 200.000 Euro schlägt der digitale Parteitag zu Buche. Ein eigens engagierter Regisseur, viele Techniker, vier Kamerateams und 65 Computer und Laptops sind im Einsatz, damit Bilder und Botschaften stimmig sind. Allein die Strahler an den Decken wiegen eine Tonne. Der Ablaufplan für den Parteitag umfasst knapp 150 Seiten – und damit dreimal so viele wie das Wahlprogramm.

Überraschungen sind dennoch möglich, wie die Videobotschaft von Bayerns CSU-Regierungschef Markus Söder zeigt, der sich vor der Ahnengalerie der Ministerpräsidenten des Freistaats präsentiert, seit 1957 allesamt CSU-Politiker. Baden-Württemberg habe mit Winfried Kretschmann (Grüne) einen populären Ministerpräsidenten, der sei aber „nicht unschlagbar“, sagt Söder. „Auch Bayern München verliert immer wieder mal, wenn beim Gegner Taktik und Strategie stimmen.“ Er könne mit Kretschmann gut. „Aber alles hat seine Zeit, und vielleicht ist jetzt eine neue Zeit für Baden-Württemberg.“ Bundesliga-Spitzenreiter und Dauer-Meister Bayern München ist kürzlich überraschend gegen einen Außenseiter, den Zweitligisten Holstein Kiel, aus dem DFB-Pokal geflogen. Ist das nun eine Aufmunterung, eine kleine Gemeinheit – oder beides?

Einen Sieg jedenfalls strebt die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU, Kultusministerin Susanne Eisenmann, bei der Landtagswahl an. Als Außenseiterin aber will sie im Kampf um die Villa Reitzenstein, den Stuttgarter Regierungssitz, nicht wahrgenommen werden. Sie ruft die Delegierten in ihrer Rede auf, selbstbewusst in die politische Auseinandersetzung zu gehen. „Lasst uns kämpfen – es lohnt sich!“ Offensiv verteidigt sie ihre Politik, Kitas und Schulen möglichst früh wieder zu öffnen. Hans Georg Koch, unter dem früheren CDU-Ministerpräsidenten Erwin Teufel Regierungssprecher, erregt sich just am Tag des Parteitags in einem Leserbrief über Eisenmanns „Verbissenheit“ in der Frage, die dem Ernst der Lage „nicht angemessen sei“, und begründet damit seinen Austritt aus der CDU. „Wir müssen aufpassen, dass nicht Kinder und Eltern, dass nicht Familien zum Verlierer dieser Pandemie werden“, kontert die Frontfrau der CDU. Dabei gehe es nicht um Wahlkampf, sondern um die Zukunft einer ganzen Generation.

Die Wahl werde darüber entscheiden, „ob Baden-Württemberg die Herausforderungen der Zukunft annimmt oder nur darüber auf hohem Niveau sehr intensiv philosophiert“, wagt Eisenmann auch einen versteckten Angriff gegen den grünen Ministerpräsidenten. Kretschmann zitiert häufig die Philosophin Hannah Arendt und gilt den Christdemokraten als entscheidungsschwach. Schärfere Attacken reiten CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Landeschef Thomas Strobl. Kretschmann sei oft nur „ein Hirte ohne Herde“, sagt Reinhart. „Er weiß: Die nächste Generation will nicht nur links blinken, sondern links abbiegen.“ Wer eine starke Mitte wolle, müsse CDU wählen, denn FDP und SPD suchten das Bündnis mit den Grünen. In Anspielung auf ein Interview von Hans-Ulrich Rülke in der Stuttgarter Zeitung, in dem sich der FDP-Fraktionschef als Superminister ins Spiel bringt, sagt Strobl: „Man weiß nicht, ob das Größenwahn oder schon Wahnsinn ist.“

Angesichts der Rundumschläge bleibt offen, mit wem die CDU nach dem 14. März regieren will. Inhaltlich präsentiert sich der Landesverband im Vergleich zu 2016 aber vielschichtiger. Die 100 Punkte des „Regierungsprogramms“, das die Überschrift „Baden-Württemberg entfesseln“ trägt und von den Delegierten einstimmig verabschiedet wird, umfasst nicht nur höhere Zuschüsse für Trachtenvereine und mehr Polizeistellen. Es enthält auch Forderungen nach „mehr Akzeptanz für Windkraft“, einem starken Ausbau der Radwege oder der Einführung eines Zweistimmenwahlrechts mit geschlossenen Landeslisten, um den Frauenanteil im Landtag zu erhöhen.