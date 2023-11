Die Termine reißen nicht ab, immer muss man erreichbar sein, an so viele Dinge gleichzeitig denken. Dazu kommt das schmuddelige und graue Herbstwetter mit Regen und Wolken. Entspannung, Loslassen, eine Auszeit nehmen – das ist in einer solchen Situation umso wichtiger für Körper und Geist. Gut, dass es in der Region Verwöhnoasen gibt.

Ein Besuch im Kosmetikstudio zur Hautpflege verhilft nicht nur zu schönerer Haut, sondern gleichzeitig auch zu mehr Selbstbewusstsein. Bei den Experten ist Ihre Haut in den besten Händen.

Ein wahrer Kraftort sind auch Thermen und Saunen. Egal, ob im warmen Thermalwasser schwimmen oder in der Sauna schwitzen: der schmuddelige Herbst bleibt ganz einfach draußen. Entspannung pur ist auch bei einer Massage angesagt, bei der man die Alltagssorgen rasch abfallen lässt.

In diesem Sinne: Es ist Zeit für Verwöhnung!

Albtherme Waldbronn

Wohlfühlangebote:

Idyllischer Saunagarten und Saunahaus

Kaltwasserpool inklusive Tauchbecken

Themensaunen

Infrarotkabine und Kneippanlage

Moderne Ruheräume

Eisbrunnen

Gemütliches Kaminzimmer im Innenbereich

Stilvolle Badelandschaft

Schöne Wellnessangebote im Beauty & DaySpa

Schwitzer’s Bistro & Beach mit regionalen Produkten und kreativen Gerichten

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10:00 bis 22:00 Uhr, So. 9:00 bis 20:00 Uhr, auch an Feiertagen, letzter Einlass ist 90 Minuten vor Schließung

Bergstr. 30, 76337 Waldbronn

www.albtherme-waldbronn.de

kurverwaltung@waldbronn.de

+49 (7243) 56 57-0

Beauty MM

Wohlfühlangebote:

Wir sind ein modernes, familiengeführtes Kosmetikinstitut, mit 15 Jahren Erfahrung.

Mitten in der Innenstadt Karlsruhe, individuell auf die Bedürfnisse deiner Haut eingestellt.

Bei uns bekommst du nicht nur eine Behandlung, sondern gleich ein Konzept, dass dich zum Erfolg führt und dir wieder zu mehr Selbstbewusstsein und strahlender Haut verhilft.

Mit unseren apparative Hautanalyse, blicken wir direkt unter deine Haut und sehen ganz genau, wo wir am besten mit unseren Behandlungen ansetzen müssen um beste Ergebnisse zu schaffen.

Unsere Spezialisierung ist im Anti-Aging Bereich und umschließt die kosmetische Behandlungen für Problemhaut und Hautverbesserung wie, erschlaffte Haut, Falten, Porenminimierung, Pigmentflecken, Narben und Dehnungsstreifen.

Mit innovativsten Behandlungen führen wir Gesichts- und Körperbehandlungen durch: Mikroneedling, Mikrodermabrasion, Mesoporation, Fruchtsäure, chemische Peelings, Radiowellenhochfrequenz und Körperoptimierung, wie zum Beispiel Cellulite Behandlung.

Mit größter Sorgfalt gehen wir intensiv auf die Probleme der Haut ein.

Kontakt:

Öffnungszeiten: Di. 10:00-19:00, Mi. 10:00-18:00, Do. 11:00-19:00, Fr. 10:00-18:00, Sa. 10:00-14:00 (nur auf Anfrage)

Leopoldstr. 21, 76133 Karlsruhe

www.beautymm.de

Europabad Karlsruhe

Wohlfühlangebote:

Einzigartige Aufgüsse in unseren thematisierten Erlebnissaunen

Massagen und Kosmetikanwendungen im EuropaSpa

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo bis Sa: 10 bis 23 Uhr, So: 10 bis 21 Uhr

Hermann-Veit-Str. 5, 76135 Karlsruhe

www.ka-europabad.de

Fächerbad Karlsruhe

Wohlfühlangebote:

Entspannen in der komplett neu gestalteten Saunalandschaft

Ein weiteres Highlight ist die neue separate Textilsauna – perfekt für alle Sportler und Sauna-Neulinge!

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 9 bis 22 Uhr, Sa. und So.: 9 bis 19 Uhr

Hermann-Veit-Str. 5, 76135 Karlsruhe

www.ka-faecherbad.de

Medical Beauty & Wellness Institut

Wohlfühlangebote:

Medical Compact Behandlungen

Patentierte, effektive und sichere Technologien für einen grundlegenden Hautaufbau, Faltenreduzierung, Straffung und Regeneration, Fettabbau sowie Cellulite Reduzierung

Preisgünstige Alternative zum chirurgischen Liften

Kontakt:

Öffungszeiten: täglich 9-21 Uhr, Termine flexibel nach Absprache

Scheibenstr. 10, 76530 Baden-Baden

https://medical-beauty-wellness.de/

Palais Thermal

Wohlfühlangebote:

Großzügige Bade- und Saunalandschaft mit 12 Thermal-Becken von 32°-38°

7 Saunen, Dampfbad und Tauchbecken

Panorama-Außenpool

Wohlfühlbehandlungen

Seifenbürstenmassagen

Körperpeelings

klassische und Aromaölmassagen

Hot Stone Massage

Nachtkerzenölbad

Wassershiatsu & Kosmetikbehandlungen

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 13:00 bis 22:00 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 10:00 bis 22:00 Uhr, regelmäßige Events und lange Bade- und Saunaabende bis 24:00 Uhr

Kernerstr. 5, 75323 Bad Wildbad

www.palais-thermal.de

info@staatsbad-wildbad.de

+49 (7081) 303-301

Paracelsus Therme und Sauna Pinea

Wohlfühlangebote:

Abwechslungsreiche Badelandschaften

Großer Außenbereich mit Whirlbucht u.v.m.

Ruhebereich „Natur & Paracelsus“ mit Schaukelliegen, Kaminfeuer, Hängekorb u.v.m.

Felsendampfgrotte

Einmalige Panoramasauna mit Blick auf die Burg Liebenzell

Unterschiedlich temperierten Saunen

Dampfbad

Wohlfühl- und Beautybehandlungen im Paracelsus-Spa

Therapie- und Wellnessanwendungen

Leckere Gerichte in der Pinea Pastaria

Kontakt:

Paracelsus-Therme: Mo. bis So. (und feiertags) 09:00 bis 22:00 Uhr

Sauna Pinea: Mo. – Fr. 10:00 – 22:00 Uhr, Do. Damensauna, Sa., So. und Feiertag 09:00 – 22:00 Uhr

Therapie & Wellness: Mo. – Fr. 09:00 – 20:00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 14:00 – 18:00 Uhr.

Letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung

Paracelsus-Therme mit Sauna Pinea, Reuchlinweg 4, 75378 Bad Liebenzell

https://paracelsus-therme.de/

paracelsustherme@bad-liebenzell.de

+49 (7052) 408-608

Siebentäler Therme

Wohlfühlangebote:

Massagen: Klassische Massagen, Hot-Stone-Massage, Aromaöl-Massage

Kosmetikbehandlungen: Gesichtsbehandlungen, Fußpflege, Depilation mit Warmwachs

Saunagänge: Aufgüsse, Abkühlungen, Ruhezonen

Wellness-Anwendungen: Klangbaden, Peeling, Cleopatra-Creme-Packung

Kontakt:

Öffnungszeiten: Mineraltherme: Mo. - Di. 09:00 - 19:00 Uhr, Mi. - Do. 09:00 - 21:00 Uhr, Fr. - So. 09:00 - 22:00 Uhr / Klangbaden: täglich ab 18:00 Uhr / WellnessWelt & SaunaBereich: Di. 13:00 - 19:00 Uhr, Mi. - Do. 13:00 - 21:00 Uhr, Do. Damensauna 13:00 - 17:30 Uhr, Fr. 13:00 - 22:00 Uhr, Sa., So. und Feiertag 09:00 - 22:00 Uhr

Schweizer Wiese 9, 76332 Bad Herrenalb

www.siebentaelertherme.de

Therme Vierordtbad

Wohlfühlangebote:

Ihre 5-Sterne Therme im Herzen der Fächerstadt

Erleben Sie Wohlfühlmomente in der Markgrafensauna, im Solehof oder im historischen Badehaus.

Kontakt: