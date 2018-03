Erneut tödlicher Auffahrunfall am Stauende

Nach dem schweren Auffahrunfall mit vier Toten am Montag auf der A5 bei St. Leon-Rot ist erneut ein Sattelzug am Stauende auf ein stehendes Fahrzeug gekracht. Der 40-Tonner schob den Reisebus auf einen Laster, der auf einen weiteren Lkw prallte. Bei dem Unfall am Dienstag auf der Autobahn 3 zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd in Hessen kamen laut Polizei ein Lkw-Fahrer und der Busfahrer ums Leben. Mehr als zehn Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Auch auf A5 bei St. Leon-Rot hat es erneut gekracht

Nahezu an der selben Stelle wie am Montag auf der A5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz krachte es am Dienstagmittag erneut. Der Fahrer eines Schwertransporters fuhr auf einen Laster am Stauende auf. Beide Fahrer kamen leicht verletzt davon, teilte die Polizei mit.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A8 bei Pforzheim

Ein weiterer Auffahrunfall mit drei verletzten Personen wurde von der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei Pforzheim-Ost gemeldet. Dort war ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf ein Auto einer Familie am Stauende aufgefahren. Die Eltern und ihr Kind wurden dabei verletzt, teilte die Polizei mit.

Unterdessen hat der Sprecher der Feuerwehren im Kreis Karlsruhe nach dem Unfall auf der A5 bei St.Leon-Rot schwere Vorwürfe gegen Gaffer an der Unfallstelle erhoben. Zudem hätten die Einsatzfahrzeuge bei der Anfahrt auf der Autobahn 5 große Probleme gehabt, weil die Rettungsgasse nicht ordnungsgemäß frei gehalten wurde, erklärt Fabian Geier im Gespräch mit dieser Zeitung.

So einen Unfall vergisst man so schnell nicht

Den Einsatz bei dem schweren Auffahrunfall mit vier Toten werden viele Rettungskräfte noch sehr lange in Erinnerung haben. „Das vergisst man so schnell nicht“, erklärt Geier. Neben den Bildern von den stark deformierten beiden Autos, die nach der Wucht des ungebremsten Aufpralls des Sattelzugs als solche kaum noch zu erkennen waren, sind freilich auch Bilder in Erinnerungen geblieben, die allgemein auf großes Unverständnis bis hin zu Empörung stoßen: Es geht um pietätlose Gaffer, die vor fast nichts zurückschrecken, und die mangelnde Bereitschaft von Verkehrsteilnehmern, auf der Autobahn eine Rettungsgasse zu bilden.

Das war keine Rettungsgasse, das war eine Katastrophe

Schon bei der Anfahrt zum Unfallort war von den Lenkern der Rettungsfahrzeuge auf der A 5 allerhöchste Konzentration gefordert – und Millimeterarbeit, wie Geier berichtet: „Da war keine Rettungsgasse, das war eine Katastrophe!“ Fahrzeuge seien zum Teil kreuz und quer gestanden, auch Menschen, die aus ihren Autos ausgestiegen waren, hätten die Rettungsgasse blockiert.

Gaffer machen Handyfotos von Unfallstelle

Auf noch größeres Unverständnis stößt aber das Verhalten von sogenannten Gaffern. Die hätten auf der Gegenfahrbahn ihr Fahrzeug zum Teil bis zum Stillstand abgebremst, um Fotos mit dem Handy oder dem Tablet zu machen. Ihr Verhalten dürfte allerdings kaum Konsequenzen haben. „Der Nachweis ist schwierig“, erläutert der Mannheimer Polizeisprecher Norbert Schätzle. Seine Kollegen hätten an der Unfallstelle genug zu tun gehabt. Da sei keine Zeit geblieben, um Gaffer zu sanktionieren.

Auch Eltern muten ihren Kindern schreckliche Bilder zu

Im Stau seien zudem Personen aus den Autos ausgestiegen und zur Unfallstelle gelaufen, weiß Geier. Eine Frau habe sich ihm gegenüber sogar empört, dass die Sperrung so lange andauere. Damit nicht genug: Eine Familie mit kleineren Kindern habe von der Leitplanke aus versucht, einen Blick auf die schrecklichen Bilder an der Unfallstelle zu erhaschen, ein Verhalten, das Geier gar nicht nachvollziehen kann: Die Rettungskräfte wollten solche Bilder nicht sehen, „aber wir müssen sie sehen“.

15-Jährige überlebt als einzige einer vierköpfigen Familie

Wie berichtet hat ein Mädchen den Horrorunfall in einem der beiden Fahrzeuge überlebt. Die 15-jährige Schwerverletzte sei außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihre 13-jährige Schwester sowie ihre Eltern im Alter von 51 und 46 Jahren, die Familie war auf dem Heimweg nach Nordrhein-Westfalen, kamen ebenso ums Leben, wie ein 60-Jähriger aus Rheinhessen, der am Steuer des zweiten Autos saß, das unter den Silolastzug mit Schlachtabfällen geschoben wurde.