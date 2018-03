Stars vor statt auf der Leinwand

Das war einmalig in der bisherigen Berlinale-Geschichte: Der Eröffnungsfilm der 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin brachte zwar mit Bryan Cranston („Breaking Bad“), Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig und Tilda Swinton viel Darstellerprominenz mit. Nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich und bei der Eröffnung im Berlinale-Palast waren die Hollywood-Größen allerdings nicht auf der Leinwand zu sehen: Die Tragikomödie „Isle of Dogs – Ataris Reise“ (ab 10. Mai regulär im Kino) von Regisseur Wes Anderson ist ein Animationsfilm, zu dem sie alle „nur“ ihre Stimmen beigesteuert haben.

Zum vierten Mal im Rennen

Wes Anderson ist mit diesem Film zum vierten Mal im Berlinale-Wettbewerb vertreten, dessen Preise die Jury unter Vorsitz des deutschen Regisseurs Tom Tykwer am 24. Februar vergeben wird. Einmal mehr trumpft Anderson mit hoher Stardichte auf. Bei der Pressekonferenz zu „Isle of Dogs – Ataris Reise“ reichte der lange Tisch im Hyatt-Hotel am Potsdamer Platz nicht einmal für alle Beteiligten, die angereist waren: So saß etwa Berlinale-Dauergast Tilda Swinton im Saal zwischen den Journalisten.

Charmanter Märchen-Tonfall

Der Märchen-Tonfall, den Andersons Filme stets haben, wird diesmal besonders deutlich: „Isle of Dogs“ ist ein Animationsfilm, gedreht im althergebrachten Stop-Motion-Verfahren mit Puppen und Kulissenmodellen, was die Künstlichkeit des Gezeigten bewusst betont. Das lässt den Film wie ein bewegtes Bilderbuch wirken, was viel zu seinem Charme beiträgt. Als Realfilm würde man wohl eher nicht so gern dabei zusehen, wie der Bürgermeister einer fiktiven japanischen Stadt namens Megasaki mit Intrigen und Propaganda seinen Hundehass auf die Bevölkerung überträgt, so dass alle Hunde auf eine als Mülldeponie genutzte Insel verbannt werden.

In Gang kommt die Geschichte, als der zwölfjährige Atari auf der Suche nach seinem Hund auf der Insel landet. Dort bekommt er Hilfe von einem redseligen Quintett aus vier anhänglichen Ex-Schoßhunden und einem widerborstigen Streuner. Daraus entwickelt sich – wie immer bei Anderson – eine Geschichte um Außenseiter, die gern zu einer Gemeinschaft gehören wollen, aber ihre Individualität nicht aufgeben wollen.

Politisch aktuell

Dass der politische Rahmen der Story mit der hetzerischen Propaganda eines skrupellosen Machtmenschen wie ein aktueller Kommentar wirke, sei ursprünglich nicht geplant gewesen, erklärte Anderson: „Mit der Arbeit an diesem Projekt haben wir vor vier Jahren begonnen. Seitdem hat sich die Welt verändert, und sicher ist einiges davon in den Film eingeflossen.“

Humorvoller ging es zu bei der Frage, wie er immer wieder ein so namhaftes Ensemble versammeln könne. „Das ist der Vorteil eines Animationsfilms“, grinste Anderson. „Da kann keiner Terminprobleme als Absagegrund vorschieben – Sprachaufnahmen kann man immer und überall machen.“ Abgewertet fühlen sich seine Stars durch die Reduzierung auf ihre Stimme offenkundig nicht: „In diesem Ensemble als Stimme mitzuwirken“, so Bill Murray, „ist wie ein Auftritt im ’We Are The World’-Video.“