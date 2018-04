Ettlinger Schüler schreibt offenen Brief an Kultusministerin

Die Kritik an den Aufgaben für das Englisch-Abitur, das deutlich schwieriger als in den vergangenen Jahren gewesen sein soll, reißt nicht ab. Neben einer Online-Petition von Abiturienten, die am Dienstagnachmittag bereits mehr als 31 000 Unterzeichner hatte – im Südwesten sind es in diesem Jahr 33 500 Abiturienten – gibt es weitere Formen des Protestes. Ein Abiturient vom Eichendorff-Gymnasium Ettlingen, der anonym bleiben möchte, hat einen offenen Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) formuliert.

Reaktion aus Kultusministerium „verärgert Schüler noch mehr“

Sein Tenor auf die Reaktion der obersten Schulbehörde zur seit Tagen anhaltenden Kritik spricht wohl vielen Gleichgesinnten aus dem Herzen: „Auf die Bedenken der Schüler wird nicht eingegangen.“ Das verärgere Betroffene „noch mehr“. Schüler seien „verunsichert und zutiefst enttäuscht“.

Schüler vermisst Angaben zu externen Experten

Der junge Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist, hofft, dass mit der anhaltenden Debatte noch einmal Bewegung in das Thema kommt. Sein Ziel: Zwischen den Möglichkeiten der Wiederholung der Prüfung mit neuen Aufgaben oder Bonuspunkten bei der Bewertung, weil die Aufgaben schwieriger gewesen seien, sollte ein Kompromiss gefunden werden. Das Kultusministerium hatte hingegen die Aufgaben als „machbar“ bewertet. Die Briefschreiber vermisst allerdings Angaben zu den drei externen Experten, die die Prüfung bewertet hätten. Ihre Qualifikation könne somit nicht überprüft werden. Und: „Man zweifelt auch an der Existenz jener Experten“, heißt es in dem Brief, der den BNN vorliegt.

Verantwortung auf Lehrer verlagert

Der Versuch des Ministeriums, die Thematik so zu entschärfen, sei misslungen. Der Verweis auf den Ermessungsspielraum der Korrektoren verlagere die Verantwortung zudem auf die Lehrkräfte. In Mecklenburg-Vorpommern habe es laut Stuttgarter Kultusministerium keine Hinweise auf ähnliche Kritik an dem dort ebenfalls eingesetzten Text gegeben. Bei diesem Vergleich werde jedoch unter anderem nicht erwähnt, dass die Schüler in diesem Bundesland vier Stunden Zeit hatten, um die Aufgaben zu lösen. Im Südwesten habe dies in drei Stunden geschehen müssen, heißt es im offenen Brief.

Die Prognose des Schreibers: Das nächste Abi werde deutlich unter dem Leistungsniveau sein, damit „ja keine Probleme auftauchen – und dann wird der ganze Sachverhalt noch unfairer“.

Es gibt kein Recht auf ein leichtes Abitur

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat für die Online-Petition nur bedingt Verständnis. „Es gibt kein Recht auf ein leichtes Abitur“, sagte der Politiker in Stuttgart. „Man wünscht es sich, aber man hat kein Recht darauf.“

„Da ich noch schlechter Englisch spreche als Günther Oettinger, bin ich sicher nicht der Richtige, um die Angemessenheit eines Englisch-Abis zu beurteilen.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Debatte um das Englisch-Abi.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sprach den Unterzeichnern der Petition am Dienstag immerhin Respekt aus: „Wir wollen engagierte und kritische Schülerinnen und Schüler“, sagte die Ministerin. Der Landeselternbeirat warf dem Kultusministerium unterdessen außerdem schludrige Fragestellungen in einem Prüfungsteil vor.

Der offene Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Eismann, sehr geehrtes Kultusministerium,

die vielen Ereignisse der letzten Tage haben unser Bundesland und unsere Schüler/innen

verunsichert und zu tiefst enttäuscht. Alles begann mit dem Englischabitur am 20. April, darauf

folgte eine Petition von enttäuschten Schülern/innen, die das Abitur als „unfair“ betitelten. Mit der

Petition wollten über 28000 Menschen das Ministerium auf die Missstände der Prüfung aufmerksam machen. Am Montag antwortete das Ministerium um entsetzten aller Abiturienten/innen mit wenig Verständnis, denn die Aufgaben seien „machbar“. Zunächst zu den Aufgaben, denn die waren in Relation zu den vorherigen deutlich schwieriger. Der Umstand, dass es in der ersten Aufgabe kein Sachtext war, zeigt schon einen großen Unterschied zu den vorherigen Jahren. Schüler/innen bereiten sich in der Regel mit Prüfungsaufgaben der letzten Prüfungen vor, so wie es die meisten Lehrer empfehlen. Zudem ist es ein gravierender Unterschied, wenn man die ganze Schulzeit nur englische Sachtexte bearbeitet hat und dann mit einem literarischen Text konfrontiert wird. Verhältnismäßig viele Wörter mussten nachschlagen werden, auch weil sich viele Wörter in Sachtexten aus dem Kontext erschließen. Durch das viele Nachschlagen verlor man Zeit, die bei den restlichen Aufgaben fehlten. Man stand unter starkem Zeitdruck, der sich in Leichtsinnsfehlern widerspiegelt. Für die zweite Aufgabe war ebenfalls

Textverständnis verlangt, was man bei einem solch schweren Text umgehen hätte können.

Stattdessen nimmt man die unverständlichste Textstelle, bei welcher man die meisten Wörter

nachschlagen muss. Anschließend soll man die Textpassage mit einer Lily vergleichen. Man kann

erschließen, dass es um sich die Lily aus dem Buch „Half Broke Horses“ handelt. Jedoch steht dies

symbolisch für eine gewisse Naivität und Inkompetenz. Die möglichen Aufgaben im dritten

Abiturteil waren machbar und verständlich. Es wurden Punkte abgefragt, die im Unterricht gelehrt

wurden.

In den Stunden danach entstand eine Petition, die sich gegen das Abitur richtete. Es wurden die

Punkte klar dargelegt, die die Schüler/innen aufbrachten. Innerhalb eines Wochenendes

unterschrieben über 28 000 Menschen die Petition. Es zeigt sich, dass der Schreiber der Petition

seine Meinung mit vielen teilte. Die Verbreitung und das Wachstum der Petition zeigten die Wut der

Abiturienten/innen. Durch das mediale Aufsehen der Petition war das Kultusministerium zu einer

Antwort gezwungen.

Die Antwort des Ministeriums verärgerte die Schüler noch mehr. Im folgen den sollen die Gründe

erläutert werden.

1. Verantwortungsverlagerung auf Lehrkräfte

Man spricht sich in der Antwort von jedweder Schuld frei. Stattdessen belastet man die

Lehrer/innen, die für die Abituraufgaben keine Verantwortung treffen, mit Druck, die Lage

zu managen.

„Ich habe vollstes Vertrauen in die Lehrkräfte, dass sie ihren Ermessensspielraum bei der

Korrektur verantwortungsvoll und ausgewogen ausschöpfen werden.“

Nun ist man nicht mehr verantwortlich für die folgenden Probleme, die auftreten können. Es

wird Abstand genommen von den Möglichkeiten, die man hätte, eine für alle Parteien

akzeptable Lösung zu finden.

2. Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern

Die Enttäuschung wuchs bei den Vergleichen mit Mecklenburg-Vorpommern. Die

Schüler/innen dort hätten sich nämlich nicht beschwert. Allerdings wird nicht erwähnt, dass

die Schüler/innen aus Mecklenburg, statt drei Stunden, vier Stunden Zeit hatten, um die

selben Aufgaben zu lösen. In der Petition wird auch erwähnt, dass die Aufgaben

möglicherweise machbar seien, aber die Zeit fehlte. Zudem hatte man in Mecklenburg-

Vorpommern den Vorteil, dass man ein “zweisprachiges nichtelektronisches Wörterbuch“

benutzen durfte. Somit wäre ein Textverständnis viel einfacher, da man in Baden-

Württemberg nur ein einsprachiges Wörterbuch gebrauchen durfte.

3. Fehlende Empathie

Das Kultusministerium habe sich mit „drei externe Experten“ beraten und die hätten die

Machbarkeit wohl bestätigt. Über die Identität der Experten wurden keine Auskünfte

gemacht, so kann man die Qualifikationen der Experten nicht überprüfen. Man zweifelt auch

an der Existenz jener Experten. Das Kultusministerium versuchte die Thematik zu

entschärfen, doch das misslingt. Das Ministerium zeigt keinerlei Verständnis für die Lage

der Schüler/innen. Manche sind auf eine gute Note im Englischabitur angewiesen, sei es für

ein Studium, welches auf Englischkenntnissen basiert oder auf den Zeugnisschnitt. Das

Ministerium versucht nicht mal einen Ansatz von Empathie zu zeigen.

4. Das freisprechen der Schüler/innen von ihrer Auffassungsgabe und Kompetenzen

Fakt ist, dass wir in einer Demokratie leben. Das sollte zur Folge haben, dass die Mehrheit

entscheidet. Es ist fraglich, dass sich 28 000 Menschen einfach so verschworen hätten, um

gegen das Kultusministerium zu hetzen. Somit ist es eine Beleidigung, zu leugnen dass

dieses Abitur nicht “machbar“ gewesen sei. Man hat kein Vertrauen in die Schüler, dass

diese die Aufgaben mit anderen vergleichen können. Das Kultusministerium versucht die

Abiturienten/innen den jegliche Kompetenz abzuerkennen. Wieso sollten denn die

Schüler/innen (immerhin machen diese Schüler/innen ihr Abitur) die Aufgaben nicht

vergleichen können? Wenn tausende Menschen die Aufgaben kritisieren, sollte man als

Regierung, denen Gehör schenken. Doch das ist nicht passiert und das bekommt das

Ministerium zu hören.

Was wird folgen?

Das nächste Abi wird deutlich unter dem Leistungsniveau sein, damit ja keine Probleme auftauchen,

und dann wird der ganze Sachverhalt noch unfairer.

Zu Ende kann ich Ihnen, dem Kultusministerium Baden-Württemberg, nur denn Tipp geben, sich

mit der deutschen freiheitlich demokratischen Grundordnung auseinander zu setzen. Sie sind die

perfekten Repräsentanten für das, was in der Bundesrepublik Deutschland falsch läuft. Es ist nur zu

hoffen, dass Sie Ihren Standpunkt hinterfragen und auf die Abiturienten/innen zu gehen. Ansonsten

könnte das schwerwiegende Folgen für die die nächsten Landtagswahlen haben.

Mit freiheitlichen Grüßen

Ein Schüler des Eichendorff-Gymnasium, Ettlingen