Die Basilika von Yamoussoukro: Afrikas bizarrstes Gotteshaus

Anzeige

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, die größte Kirche der Welt. Bis zu 200.000 Gläubige finden in und vor dem Gotteshaus Platz. Äußerlich ähnelt die gewaltige Kirche dem Petersdom in Rom, doch Gottesdienste werden dort eher selten gefeiert. Die Basilika war ein Prestigeobjekt des ivorischen Staatspräsidenten Félix Houphouet-Boigny.

Die sechsspurigen Boulevards enden im Nichts. Die Gehsteige bröckeln. Die Büsche in den Rabatten ächzen unter der afrikanischen Sonne und dürsten nach Wasser. Kaum ein Einheimischer schlendert über die Straßen, die den Pariser Prachtstraßen nachempfunden wurden. Touristen, der sich in die verlotterte Hauptstadt der westafrikanischen Republik Elfenbeinküste verirrt haben, gibt es kaum.

Yamoussokro ist eine Metropole des Nichts und des Hochmuts, das missglückte Megaprojekt eines ehrgeizigen Staatsmannes, der ein Land voller Analphabeten mit Lichtgeschwindigkeit in eine glorreiche Zukunft katapultieren wollte. Das vermessenste Projekt des ivorischen Präsidenten Félix Houphouet-Boigny, der von 1960 bis 1993 an der Macht war: eine Basilika, die nicht nur äußerlich an den Petersdom in Rom erinnert, sondern ihm in puncto Größe auch ziemlich nahe kommt.

Auch interessant: Oberammergau: Alles nur schöne Fassade

Die größte Kirche der Welt?

Die Frage nach der größten Kirche der Welt scheint schnell beantwortet. Die meisten Christen würden ohne zu zögern das Heiligtum der römisch-katholischen Kirche nennen, für das im April 1506 der Grundstein gelegt wurde und das in normalen Zeiten ein Magnet für Abertausend Pilger täglich ist.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Als Kriterien für „groß“ werden die unterschiedlichsten Maße herangezogen. Der höchste Kirchturm der Welt mit 161 Metern steht in Ulm – weil an der Sagrada Familia in Barcelona auch nach 138 Jahren noch gewerkelt wird und der Hauptturm mit 172 Metern auf seine Fertigstellung wartet.

Das höchste Kirchengewölbe der Welt spannt sich über die gotische Kathedrale in der französischen Stadt Beauvais; die größte Kuppel gehört zum Dom Santa Maria del Fiore in Florenz. In vielen anderen Punkten ist der Petersdom in Rom klarer Spitzenreiter, beispielsweise bei Länge und Fassungsvermögen: Bis zu 60.000 Gläubige finden bei Gottesdiensten im Innern Platz – mehr als in jeder anderen christlichen Kirche.

Auch interessant: BNN-Ausflugstipps: Kleine Fluchten aus dem Alltag

Der „ivorische“ Petersdom

Dass das Guinness-Buch der Rekorde dennoch die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro als größte Kirche der Welt aufführt, liegt an der überbauten Grundfläche von fast 30.000 Quadratmetern. Der „ivorische Petersdom“ fast im Innern zwar „nur“ 18.000 Menschen, doch auf dem Platz davor und entlang der Promenade könnten rein rechnerisch weitere 180.000 Menschen einem Gottesdienst beiwohnen.

Basilika von Yamoussoukro nach drei Jahren fertig

Voll soll die Kirche zu „Unserer Lieben Frau des Friedens“ nur einmal gewesen sein: am Tag ihrer Weihe im Jahr 1990. Keine drei Jahre hatte der Bau des umstrittenen Megaprojektes gedauert – mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Das westafrikanischen Land´steht zwar verglichen mit seinen armen Nachbarn gut da. Doch die Baukosten von geschätzt 300 Millionen Euro hätte es tunlichst in bessere Lebensbedingungen seiner 25 Millionen Menschen investiert.

Kirche war ein Geschenk an den Papst

Im Vatikan kam Houphouet-Boignys „Geschenk an den Papst“ zunächst gar nicht gut an: Dass das Gotteshaus in der staubigen ivorischen Savanne auffallende Ähnlichkeit mit dem Petersdom hatte und ihn anfangs sogar um einige Meter überragen sollte – dieser Umstand wurde durch eine Planänderung entschärft.

Schwerer wog die Sorge, dass ein solch verschwenderisches Bauwerk in der Öffentlichkeit nicht gut ankommen würde zumal an der Elfenbeinküste fast jeder Zweite unter der Armutsgrenze lebt und sich nur jeder Fünfte zur katholischen Kirche bekennt. Vatikan und Staatspräsident einigten sich schließlich: Papst Johannes Paul II. reiste persönlich zur Weihe an. Im Gegenzug wurde ihm zugesichert, dass in der Nachbarschaft der gewaltigen Kirche ein Krankenhaus errichtet würde. Der Bau wurde umgehend in Angriff genommen. In Betrieb ging die Klinik aber erst im Januar 2015.

Kirchenbau war ein Fingerzeig gen Westen

Für Félix Houphouet-Boigny war der Bau der riesigen Basilika ein Fingerzeig gen Westen, getreu der Devise: „Was Europa kann, können wir auch.“ Heute ähnelt das Gotteshaus einem Fremdkörper an einem staubigen Fleck im Nirgendwo.

Der verdankt seinen Status als Hauptstadt der Elfenbeinküste eher der wirklichkeitsfremden Träumerei des Gründervaters, denn logischen Überlegungen. Im Gegensatz zur quirligen Millionenmetropole Abidjan am Golf von Guinea sprach für das 250 Kilometer nördlicher gelegene Yamoussoukro nur ein Punkt: Es war der Geburtsort Houphouet-Boigny.

Der Gründervater der Elfenbeinküste

Der Sohn eines lokalen Clan-Häuptlings und Großgrundbesitzers hatte es zum Häuptling des ganzen Landes gebracht. Nach der Unabhängigkeit der Elfenbeinküste war der zum Katholizismus konvertierte Politiker mit 98 Prozent der Stimmen ins Amt gekommen und blieb es bis zu seinem Tod im Jahr 1993.

Fühlte sich von Gott berufen

Bescheidenheit kann kein Charakterzug des schillernden Präsidenten gewesen sein, der sich als Politiker von Gott berufen fühlte. Seine futuristische Modellhauptstadt sollte zum Prototyp für ein modernes, unbescheidenes Afrika werden.

In seiner Hauptstadt ließ er eine protzige Präsidentenvilla bauen, weiträumig abgesichert durch einen kilometerlangen Zaun. Er gab Autobahnen durch den Dschungel in Auftrag, über die kaum ein Fahrzeug rollte. Er wünschte eine Landepiste, auf der sogar die Concorde landen konnte. Er genehmigte am Rande des westafrikanischen Kaffs eine Fünf-Sterne-Herberge mit wahnwitzigem Luxus und einem Golfplatz.

Wohnquartiere für bis zu 400.000 Menschen wurden aus dem Boden gestampft, ein Kongresszentrum mit klimatisierten Marmorhallen sowie eine Universität. Selbst künstliche Seen ließ er anlegen, in denen sich zur Freude der wenigen Touristen ein paar Dutzend Krokodile tummeln. Während der Regenzeit spazieren die Tiere schon mal über die breiten, mit Schlaglöchern übersäten Boulevards spazieren.

Vision von Afrikas modernster Planstadt

Doch mit Houphouet-Boignys Tod starb auch seine Vision von Afrikas modernster Planstadt. Die Ministerien, das Parlament, der Sitz des Präsidenten – sie waren gleich in der Fünf-Millionen-Metropole Abidjan geblieben. Der letzte Anlauf, dies zu ändern, wurde 2011 aufgegeben.

Der Bau der Basilika: tollkühn oder größenwahnsinnig?

Die tollkühnste – manche sagen: größenwahnsinnigste – Idee des selbstherrlichen Präsidenten war die Basilika Notre-Dame-de-la-Paix. Deren gewaltige Kuppel inmitten von dürren Palmen, struppigen Büschen und ausgemergelten Ziegenherden wirkt auf Außenstehende wie eine Fata Morgana.

Sie dürfe nicht höher sein als die des Petersdomes hatte der Vatikan gefordert, was der libanesische Architekt Pierre Fakhoury beherzigte – und auch wieder nicht. Dank des überdimensionierten Kreuzes ragt das Gotteshaus 158 Meter in den Himmel. Nur der Westturm des Ulmer Münsters kommt ihm noch näher.

Kirche als steinernes Denkmal

Wer über das Gelände schlendert, wo nach dem Vorbild des Parks von Versailles rund 400.000 Bäume, Hecken und Sträucher gepflanzt wurden, wer einen Fuß in den mit pompösen Kronleuchtern ausgestatteten Altarraum setzt, fragt sich unwillkürlich, ob sich der Präsident der Elfenbeinküste womöglich ein steinernes Denkmal setzten wollte.

Der italienische Marmor, die gewaltige Kuppel, die 128 Säulen, das Licht aus tausend Farben, das durch die bunten Glasfernster fällt – alles ist kolossal an diesem Gotteshaus. Nur Gläubige bekommt es eher selten zu Gesicht.

Hochzeiten, keine Trauerfeiern

Bei den wenigen Gottesdiensten verirren sich meist nur einige Hundert Menschen in die Kirche. Weder für Hochzeiten, noch Trauerfeiern kann die Basilika genutzt werden. Bistumskirche war sie nie. Fröhliche und stimmgewaltige Gesänge, sonst so typisch für afrikanische Gottesdienste, gibt es hier nicht zu hören. Die Musik stammt aus der Konserve. Immerhin können sich die wenigen Besucher dank Klimaanlage über eine frische Brise freuen.

Der „King of Pop“ besuchte die Basilika

Der berühmteste Besucher war – neben dem Oberhaupt der katholischen Kirche – übrigens der King of Pop, Michael Jackson. Als er 1992 an die Elfenbeinküste reiste, um seine afrikanischen Wurzeln aufzuspüren, ließ er sich vom Präsidenten höchstpersönlich durch die Kirche von Yamoussoukro führen.

Womöglich hat er auch die Geschichte vernommen, dass Houphouet-Boigny alles aus eigener Tasche bezahlt hat. Dass sich dessen Privatkonto vor allem aus Steuergeldern speiste, verschwieg der edle Spender wohl eher.