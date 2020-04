Anzeige

Die vielen Gesichter der Baumrinde: Der Aschaffenburger Gerhard Reusch ist seit vielen Jahren von der verletzlichen Haut der Bäume fasziniert. Seine geradezu surrealistisch anmutenden Fotoaufnahmen beweisen: Die Natur ist der größte Künstler.

Wenn der Aschaffenburger Gerhard Reusch mit seiner Kamera in die Natur ausschwärmt, in den Spessart, den Taunus oder sonstige Gefilde, kennt er nur ein Ziel. Nicht das berauschende Panorama über weite Flure, nicht den freien Blick über verschlafene Dörfer mit himmelwärts strebenden Kirchtürmen: der 71-Jährige ist auf der Pirsch nach Bäumen, gerne gesetzteren Datums und ein wenig morbide.

Es war Zufall, dass der gebürtige Westerwälder die vielen Gesichter der Baumrinde entdeckte; die Furchen und Rillen, die Schwielen und Löcher, die von Leben und Vergehen der grünen Hünen zeugen und sich zu bizarren Bilderwelten zusammenfügen. Die Borke ist der Stoff seiner Träume, das Model seiner Leidenschaft für die Fotografie. Wunderliche Gebilde, expressive Formen und explodierende Farben hält der ehemalige Redakteur des „Main-Echos“ in seinen Fotografien fest. Abbilder, die an abstrakte Gemälde erinnern. Der Kamera-Künstler erzählt:

Manchmal glaube ich, Elemente des Dadaismus purzeln aus den Bäumen, dabei hat doch nur die Natur ihre Hand im Spiel. Sie ist der größte Schöpfer.

Wer Reuschs Bilder betrachtet, dem tun sich fantastische Bildwelten auf. Das Zusammenspiel aus skurrilen Linien, plastischen Strukturen und ausdrucksstraken Farben beflügelt die Fantasie: Schwebt hier nicht eine Ballerina übers Parkett? Stolziert dort nicht ein Fabelwesen durchs Unterholz? Ist das nicht ein Küstenmotiv aus nordischen Gefilden?

„Für die Surrealisten wäre die Baumrinde sicherlich eine gute Inspirationsquelle gewesen“, erzählt der Kunstinteressierte, der ein häufiger Gast im Arp-Museum im Bahnhof Rolandseck bei Bonn ist. Dort sind ihm durchaus Parallelen zwischen dem Künstler Natur mit den Kompositionen des in Straßburg geborenen Malers, Grafikers und Bildhauers aufgefallen.

„Die Borke der Bäume offenbart mir eine unerschöpfliche Bandbreite von Sichtweisen. Was sich so alles aus der Baumrinde herauslesen lässt, geformt durch Witterungseinflüsse, beeinflusst vom `Zahn der Zeit´, gestaltet auch durch Flechten und Moose, ist für mich immer wieder faszinierend“, so der Foto-Künstler.

Mit einer Agfa Silette fing alles an

Die Liebe zur Kamera: Sie zieht sich als Konstante durch das Leben des Wahl-Bayern. Mit einer Agfa Silette und den typischen Urlaubsbildern fing alles an. Später folgte der Umstieg auf eine Minolta und teure Dia-Filme – „da musste schon sehr sorgfältig ausgewählt werden, welches Motiv den Klick auf den Auslöser wert war“, so der Baum-Liebhaber.

Bei einem Griechenland-Urlaub im Jahr 2000 stach ihm im hellenischen Gestrüpp ein verwittertes Stück Holz ins Auge, dessen Zeichnung den Foto-Fan entfernt an einen Pavian erinnerte. Ein einziges Bild war auf dem Dia-Film noch übrig. Von der Aufnahme war Gerhard Reusch so begeistert, ja geradezu elektrisiert, dass er seitdem regelmäßig auf Borken-Pirsch geht. Seit Beginn seines Ruhestandes hat er auch deutlich mehr Zeit für Erkundungstouren durch die nähere Heimat und fremde Gefilde.

Wie gemalt: die Borkenbilder von Gerhard Reusch

Regelmäßig auf Borken-Pirsch

Profi-Fotografen werden die Ausrüstung des Redakteurs im Ruhestand eher belächeln. Der Aschaffenburger setzt weder auf teure Kamera-Gehäuse, noch auf hochkarätige Objektive. Meist zieht Reusch mit seiner preiswerten Kompaktkamera los; gelegentlich greift er auf seine schon etwas ältere Spiegelreflexkamera zurück. Stative sind ihm ein Graus; um Programme wie den Makro-Modus macht er einen großen Bogen, getreu seinem Motto:

Fotografieren hat was mit Sehen zu tun, nichts mit toller Kameraausstattung.

Er rückt den Objekten einer Begierde lieber auf die Pelle, macht sich auch mal schmutzig, um eine besonders schöne Komposition der Natur festzuhalten.

Reuschs Verbündete sind Andere: der Wechsel der Jahreszeiten, die Vielfalt der Arten, vor allem aber das Licht. Die Birke sei in puncto Borke ein eher langweiliger Baum. Die heimische Kiefer, die in großer Zahl im Spessart steht, schätzt der Kunstschöpfer wegen ihrer feinen Strukturen. Bei den Vertretern aus mediterranen Gebieten sind die Farben kräftiger, die Ergebnisse plakativer. Wenn Platanen große Lappen ihrer Haut abwerfen, dann freut sich das Fotografen-Herz über spektakuläre Motive.

Auf der Suche nach dem passenden Licht

Am liebsten zieht der Aschaffenburger im Frühling und im Herbst los, gerne zu früher Morgenstunde oder wenn sich der Tag dem Ende zuneigt. „Dann ist das Licht milder“, erzählt der 71-Jährige. Digitale Bildbearbeitung, gar Filter, überlässt der Borken-Sammler lieber den Influencern auf Instagram. Nur gelegentlich dreht er auch mal an der Farbschraube.

Seine Kompositionen verdanken ihre Einzigartigkeit vorrangig den Gestaltungsmitteln Bildschnitt, Format und Kontrastregulierung. Und manchmal reicht auch ein simples Drehen des Motivs aus, um neu Einsichten zu gewinnen.

Lust an der Fülle der Natur

So wunderbar anzusehen die expressionistisch wirkenden Fotografien sind: In Gerhard Reuschs Wohnzimmer sind sie nicht zu finden. Es ist eher die Lust an der unerschöpflichen Fülle der Natur, die den Fotografen antreibt. Er erfreut sich an der Schönheit der Schöpfung. Ihn reizt womöglich auch die Faszination für das Morbide, denn auch sterbende Bäume hält Gerhard Reusch in seinen Aufnahmen fest.

Er hat weder eine Homepage, auf der es seine Kamera-Kreationen zu sehen gibt, noch betreibt er einen schwunghaften Handel mit seinen Fotografien – obwohl sich mancher Betrachter diese Kunstwerke der Natur gerne an die Wand hängen würde. Immerhin ließ sich der Aschaffenburger dazu überreden, einige der schönsten seiner insgesamt 150 Natur-Bilder zu einer Ausstellung beizusteuern. Die 80 auf 60 Zentimeter großen Exponate stehen noch immer ins Reuschs Heim.

Vielleicht klopft ja mal ein Galerist an, der sich für die fantastischen Bildwelten der Bäume begeistern kann. Vielleicht begeistert sich auch ein Verleger, dem ein Bildband vorschwebt. Doch wirklich wichtig sei ihm das nicht, betont Gerhard Reusch. Nur eines sei bedeutsam: dass seine Leidenschaft für die Fotografie nicht als Hobby gesehen werde. „Denn das hat immer etwas mit Dilettantismus zu tun.“

Der Baum: Sinnbild für den Lauf des Lebens.

Einst bedeckten Bäume weite Teile Europas, jetzt sind nur noch kümmerliche Reste übrig, noch dazu Monokulturen, die Schädlingen wenig entgegenzusetzen haben. Die heißen Sommer der vergangenen Jahre haben dem Grün heftig zugesetzt, das die Menschheit doch so dringend braucht. Denn nur durch Aufforstung könne der Klimawandel effektiv bekämpft werden, so Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Am 25. April wird der Tag des Baumes gefeiert

„Andere Festtage dienen der Erinnerung, der Tag des Baumes weist in die Zukunft“: Es war der amerikanische Journalist und Farmer Julius Sterling Morton, der sich schon 1872 für einen jährlichen Arbor Day einsetze. In jenem Jahr pflanzten erstmals Bürger und Farmer mehr als eine Million Bäume. Kaum zwei Jahrzehnte später hatte sich dieser Gedenktag in allen Staaten der USA verbreitet.

Mit einem Ahornbaum fing alles an

Nach Deutschland kam der „Tag des Baumes“ mit ziemlicher Verspätung. Als Bundespräsident Theodor Heuss vor 68 Jahren einen Ahornbaum im Bonner Hofgarten pflanzte, sollte vor allem die Jugend durch symbolische Pflanzungen für die Bedeutung des Baumes mobilisiert werden. Seitdem hat sich der „Tag des Baumes“ zu einer der größten und erfolgreichsten Mitmachaktionen im Naturschutz entwickelt.

Den womöglich ältesten Baum Europas haben Forscher in der Einsamkeit der griechischen Pindos-Hochebene entdeckt. Mehr als ein Jahrtausend soll der Baum-Methusalem auf dem Buckel haben. Es ist eine Kiefer, genauer eine Panzerkiefer, die sich im Jahr 941 als Keimling der Sonne entgegenstreckte.

Das Alter des Baumes bestimmten die Forscher anhand der Jahresringe, getauft haben sie ihn auf den Namen „Adonis“.