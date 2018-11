Anzeige

Ob es Engel wirklich gibt? Natürlich! Nur haben sie nicht zwangsläufig blonde Locken und weiße Flügel. Engel – das sind Menschen, die für andere da sind. Die einspringen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist, die die Hand halten, wenn jemand Beistand braucht oder Tränen trocknen, wenn das Leben gerade schwer zu ertragen ist.

Wem möchten Sie „Danke“ sagen?

Sicher kennen auch Sie einen Engel und vielleicht finden Sie, dass es an der Zeit ist, ihn vorzustellen und ihm zu danken. Für unsere BNN-Weihnachtsaktion suchen wir Menschen, die sich selbstlos für andere einsetzen. Die Helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Ganz egal, ob der Engel nun Brunnen in Afrika baut oder ob er sich „nur“ um die alleinstehende alte Dame in der Nachbarwohnung kümmert. Erzählen Sie uns seine Geschichte und wir werden – das Einverständnis des Engels vorausgesetzt – ihn vorstellen und seine Geschichte in der Weihnachtsausgabe der BNN an Heilig Abend erzählen.

Wie es funktioniert

Unter allen Briefen mit Vorschlägen, die uns bis zum 8. Dezember erreichen, wählen wir die berührendsten aus und setzen uns für die journalistische Ausarbeitung mit dem Engel in Verbindung. Ein Redakteur wird den Engel dann besuchen und seine Geschichte aufschreiben. Keine Bange also: ein Brief mit ein paar kurzen Stichworten reicht. Unter den für die Veröffentlichung ausgewählten Geschichten verlosen wir ein Wellness-Wochenende im Mawell Resort in Langenburg für Sie und Ihren Engel. Sie können die Reise gemeinsam antreten oder ihrem Engel schenken, der dann selbst eine Begleitung auswählen kann.

Der Gewinn

Im Herzen von Hohenlohe, hoch über der Jagst, eingebettet in den Berg und umarmt von Natur, bietet das Mawell Resort in Langenburg ein ganz besonderes Wellnesserlebnis. Weite Teile des 4 500 m² großen SPA-Bereichs liegen in einer uralten Natursteinlandschaft, in die der Wellnessbereich integriert wurde. Das Highlight: Turmpool und –sauna in 200 Metern Höhe. Das Mawell Resort lädt den Gewinner der Aktion „Engel gesucht“ ein zu zwei Übernachtungen im Doppelzimmer der Deluxe-Kategorie, inklusive Vital-Pension (Langschläfer-Frühstück, Kuchen-Snack, Vital-Buffet). Dazu gibt es eine ganz private 90-minütige Auszeit im „Saunanestl“.

Schicken Sie uns ihren Engelsvorschlag bis einschließlich Sonntag, 8. Dezember per Post oder per Mail an folgende Adressen:

BNN-Redaktion Familie

zu Händen von Sibylle Kranich

Stichwort: Engel

76147 Karlsruhe

oder schicken Sie uns eine E-Mail an:

redaktion.familie@bnn.de.