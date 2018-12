Anzeige





































„Das Geheimnis liegt in der Kreativität“

Ob Karin Filsinger ihre Männer mit einem vegetarischen Menü zu Heilig Abend wird begeistern können? „Ich war mir erst nicht sicher, aber jetzt weiß ich es“, sagt die Frau aus Ub-stadt-Weiher und lächelt zufrieden. Die Ehefrau und Mutter zweier Söhne ist selbst schon lange davon überzeugt, dass man auch fleischlos glücklich sein kann. Nur ihre Familie war da bislang eher skeptisch. Nach der Generalprobe in Stephanie Hallers Eventküche „Augenschmaus & Gaumenfreuden“ in Unteröwisheim aber, gehen Karin Filsinger und die anderen neun BNN-Herdhelden hoch motiviert und voller Selbstbewusstsein an die Umsetzung ihres Plans heran. Der lautet in diesem Jahr: Weihnachten vegetarisch.

Weihnachten vegetarisch

Für die Umsetzung hatte die BNN-Redaktion die leidenschaftliche Koch-Unternehmerin Stephanie Haller gewinnen können. Die Chefin des Unteröwisheimer Küchenateliers mit Eventlocation hatte die Herausforderung sofort angenommen und sich das BNN-Festmahl 2018 ausgedacht. Fleischlos und trotzdem festlich – das muss laut ihr kein Widerspruch sein. „Das Geheimnis liegt in der Kreativität“, so ihr Credo.

Generalprobe fürs Fest

Einen ganzen Nachmittag lang durften die zehn Gewinner der Herdhelden-Aktion der Köchin in die Töpfe gucken und natürlich auch selbst mit Hand anlegen. Denn für viele, wie Gewinnerin Alexandra Bechler zum Beispiel, war der Kochnachmittag gleichsam die Generalprobe fürs Fest. Hinterher wurden die einzelnen Gänge gemeinsam genossen, dazu hatte die Winzerin Nadine Braunecker vom Weingut Bosch in Kronau die passenden Weine ausgesucht.

Die Rezepte der vier fleischlosen Gänge finden sich weiter unten. Alle Arbeitsschritte sind genau erklärt, die Einkaufsliste fasst übersichtlich zusammen, was gebraucht wird. Alle Rezepte sind mengenmäßig für sechs Personen ausgelegt.

Einkaufsliste

Gemüse/Obst/Kräuter

650 g Hokkaido-Kürbis

600 g mehlig kochende

Kartoffeln

250 g Süßkartoffeln

500 g Herbstpilze

Wurzelgemüse für Brühe

(Karotten, Sellerie,

Pastinaken etc.)

4 Schalotten

Knoblauch

Bunte Salate

Sprossen und Keimlinge

Frischer Salbei

2 Zweige Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 Bund Schnittlauch

½ Bund Petersilie

2 Bio-Zitronen

5 Birnen (Williams)

Milchprodukte/Eier

9 Eier

1,5 l Schlagsahne

Parmesan am Stück

Milch

Butter

Brot & Co

Pankomehl

Zwieback

Semmelbrösel

Saft/Alkohol

Orangensaft

Weißwein

Weißer Portwein

Roséwein mit Restsüße

Nocello-Likör (www.bosfood.de)

Gewürze/Nüsse

Pekannüsse

Walnüsse

100 g karamellisierte Walnüsse

Muskatnuss

Zimt

Kardamom

Bio-Vanilleextrakt

Zimtstange

Nelken

Kurkuma

Steinpilzmehl

Zwiebelgranulat

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Essig/Öl/Konserven

1/8 l Aceto Basamico Fondo

Montebello FM 02 (zum Beispiel bei www.bodfood.de)

Rapsöl

Olivenöl

Walnussöl

Tomatenmark

Honigsenf

2 EL Pflaumenmarmelade

1 Pack gekochte Maronen

Zucker, Mehl und mehr

Räuchertofu

Mehl

Weizengrieß

Puderzucker

Honig

60 g Nougat als Füllung

50 g gemahlene Mandeln

Zucker + brauner Zucker

6 Holzspieße

Vorpeisen

Maronensuppe mit Räuchtofu

2 Schalotten

1 großer EL Tomatenmark

1 Pack gekochte Maronen

1/8 Liter Weißwein (ggf. mit Restsüße)

4 EL weißer Portwein

¾ Liter Gemüsebrühe

(aus reichlich Wurzelgemüse)

Salz/ Pfeffer aus der Mühle

½ TL Zwiebelgranulat

¼ l süße Sahne

Butter

Räuchertofu, in Würfel geschnitten

Ei

Pankomehl

Rapsöl

Holzspieße

1. Schalotten in Butter bräunen – danach Tomatenmark und Maronen unter Rühren hinzugeben.

2. Zunächst mit Weißwein, dann mit Brühe ablöschen und köcheln lassen.

3. Nach 20 Minuten Sahne und Gewürze hinzugeben und mit dem Pürierstab mixen.

4. Ggf. die Konsistenz der Suppe mit Brühe und etwas Wein verändern.

5. Tofuwürfel in Ei wenden, mit Pankomehl panieren und in heißem Öl ausbacken.

6. Suppe in Gläser füllen, Räuchertofu auf Spieße stecken und dekoriert servieren.

Salat mit Pflaumenbalsamico und Crunch

Dressing

1/8 l Balsamico Fondo Montebello FM 02

1/8 l Walnussöl

1 EL Honigsenf

2 EL Pflaumenmarmelade

2 EL Portwein

1/8 l Orangensaft

½ gepresste Knobizehe

Salz, schwarzer Pfeffer

Nüsse (Pekannüsse, Walnüsse)

brauner Zucker

Salat

Bunte Salate

Sprossen und Keimlinge

1. Dressing: Alle Zutaten vermengen, pürieren und zum Schluss Öl kurz mit dem Schneebesen einrühren.

2. Salate waschen, abtropfen – danach in Teller dekorativ anrichten.

3. Pflaumenbalsamico auf dem Salatbouquet verteilen.

4. Zucker mit 1 EL Wasser unter ständigem Rühren goldfarben karamellisieren, Nüsse hinzugeben und so lange rühren bis die Nüsse mit Karamell überzogen sind.

5. Nüsse auf Backpapier ausbreiten, danach grob hacken und auf dem Salat verteilen.

Hauptspeise

Kürbis-Gnocchi und Süßkartoffelstampf zu Kräuter-Pilz-Ragout

Kürbis-Gnocchi

600 g mehlig kochende Kartoffeln

250 g Hokkaido-Kürbis

2 Eigelb

250 g Mehl

Muskatnuss

3 EL Parmesan

Salbei

Butter

1. Die Kartoffeln am Vortag in der Schale kochen, abkühlen lassen und

erst am nächsten Tag schälen.

2. Den Kürbis aushöhlen, in Streifen schneiden und im Backofen bei rund

160 °C backen, bis er weich ist.

3. Kürbisstücke und Kartoffeln durch einer Spätzlepresse drücken.

4. Grana Padano mit Eigelb, Muskat und Salz verrühren und zur Kartoffelmasse geben.

5. Mit so viel Mehl verkneten bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig in Portionen teilen und zu fingerdicken Rollen formen. Die Rollen in etwa 2 cm lange Stücke schneiden.

6. Die Gnocchi nebeneinander auf ein Holzbrett legen und 15 Minuten ruhen

lassen. In reichlich siedendem Salzwasser so lange ziehen lassen bis sie oben schwimmen (3 – 5 Minuten).

7. Inzwischen in einer Pfanne die Butter erhitzen und die Salbeiblätter darin braten.

8. Wenn die Gnocchi gar sind, aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und auf Tellern anrichten. Die Salbeibutter darüber verteilen und ggf. mit Parmesam bestreuen.

Süßkartoffel-Kürbis-Stampf

200 g geschälte, gewürfelte

Süßkartoffeln

400 g Hokkaido-Kürbis

60 ml Olivenöl

2 Zweige Thymian

1 Zweig Rosmarin

3 grob zerteilte Knobizehen

50 g Butter

30 g Parmesan

1 TL Salz

1. Alle Zutaten (bis auf Butter und Parmesan) vermengen und auf ein Backblech geben.

2. Im Backofen bei 160 °C rund 30-40 Minuten weich garen.

3. Kräuter entfernen und alles pürieren.

4. Die Butter und den geriebenen Parmesan mit Schneebesen kräftig unterschlagen.

Kräuter-Pilz-Ragout

500 g Herbstpilze nach Marktangebot

2 Schalotten

Olivenöl

4 cl weißer Portwein

1/8 Roséwein mit Restsüße

200 ml Gemüsefond aus reichlich Wurzelgemüse

250 ml Sahne

geschlagene Sahne

2 EL Tomatenmark

1 Bund Schnittlauch und ½ Bund Petersilie, gehackt

½ TL Zwiebelgranulat

1 TL Steinpilzmehl

schwarzer Pfeffer aus der Mühle und Salz

1. Pilze und Schalotten portionsweise scharf anbraten.

2. Mit Tomatenmark karamellisieren – danach mit Wein und Portwein ablöschen.

3. Sahne und Fond hinzugeben und bis zur cremigen Konsistenz einreduzieren.

4. Kräuter und Gewürze hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Nachspeise

Nocello-Eis mit Nougatgriesknödel und Birnensüppchen

Nocello-Eis

5 Eigelb

50 g Puderzucker

75 g Honig

100 g karamellisierte Walnüsse,

grob gehackt

1 TL Zimt

1 MS Kardamom

2 EL Nocello-Likör

600 g geschlagene süße Sahne

1. Eigelb, Puderzucker und Honig über Wasserbad schaumig rühren („zur Rose abziehen“).

2. Gehackte Nüsse sowie Gewürze untermengen und Sahne unterheben.

3. In Förmchen füllen und im Eisschrank rund 1,5 Stunden gefrieren lassen.

4. Eis vor dem Verzehr kurz antauen lassen und aus den Förmchen nehmen.

Grießknödel

90 ml Milch

20 g Butter

1 Prise Salz

Schale von ½ Zitrone

1 TL Bio-Vanilleextrakt

30 g Weizengrieß

1 Ei

30 g Zwieback gerieben

60 g Nougat als Füllung

Für die Grießknödel Milch, Butter, Salz, Schale und Vanilleextrakt aufkochen. Grieß einrühren, aufkochen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen – dann Ei unterrühren und Brösel darunter arbeiten. Eine Stunde kalt stellen. Ganze Kugeln formen, mit Nougatbällchen füllen und verschließen.

Birnensüppchen

5 Birnen

450 ml Wasser

150 ml Weißwein

3 EL Honig

Schale und Saft einer Bio-Zitrone

1 Zimtstange, 2 Nelken

1 TL Vanilleextrakt

½ TL Kurkuma

Birnen mit Wein, Honig, Zitronensaft und -schale, Zimtstange, Nelke und Vanilleextrakt weich kochen. Danach Gewürze entfernen und Birnen im Saft pürieren.

Brösel

80 g Semmelbrösel

50 g gemahlene Mandeln

2 EL Zucker

60 g flüssige Butter

1 Prise Zimt

Für die Brösel die Butter erhitzen, dann Brösel, Mandeln, Zucker und Zimtpulver hinzugeben und leicht rösten.

1. Grießknödel in siedendem Salzwasser rund 7 Minuten ziehen lassen und in einem Sieb abtropfen lassen.

2. Knödel in Bröselmasse wälzen.

3. Birnensoße auf Teller geben, einen Knödel dazu setzen und zum Schluss das Eis anlegen.

