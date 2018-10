Anzeige

Falls Sie Anfang November noch nichts anderes vorhaben oder zufällig sowieso in der Gegend sind, fahren Sie nach Riva del Garda am Gardasee, dort erwartet Genießer ein großes Festival mit regionalen Genüssen: Garda con Gusto.

Drei Tage lang, vom 2. bis 4. November, verwandelt sich das Palavela in Riva del Garda am Gardasee in eine Bühne für außergewöhnliche Gourmet-Erlebnisse.

Die kulinarischen Highlights in Riva del Garda

kulinarische Veranstaltungen, Degustationen, Begegnungen, Verkostungen, Events, Partys und genussvolles Shopping. Die Aushängeschilder der Region Garda Trentino – Carne Salada, Fisch aus See und Fluss, Gemüse aus dem Val di Gresta, Brokkoli aus Torbole, kaltgepresstes Olivenöl aus dem Trentino, Weine, Käsespezialitäten, Süßes, Kaffee und vieles mehr – werden von Erzeugern, Küchenchefs und heimischen Gastronomen, zusammen mit internationalen Sterneköchen, Foodbloggern, Gastro- und Weinjournalisten und Sommeliers interpretiert und präsentiert.

Große Namen in Riva del Garda

Allein die Namen der Gäste lassen „Garda con Gusto 2018“ zum Ziel einer besonderen Reise werden. Als „Chef Guest“ mit dabei ist Moreno Cedroni vom Restaurant „Madonnina del Pescatore“ in Senigallia mit zwei Michelin-Sternen, der die Carne Salada und den Fisch aus See und Fluss als „Sushi nach Garda Trentino“ auf seine Art interpretiert.

Jeunes Restaurateurs d’Europe in Garda

Weitere Sterneköche werden zusammen mit den Jeunes Restaurateurs d’Europe anwesend sein: Alberto Faccani, vom „Magnolia“ in Cesenatico (Italien), Andreas Hillejan vom Marktrestaurant Mittenwald und Vreni Giger als beste Schweizer Chefköchin („Rigiblick“ in Zürich).

Garda con Gusto: It’s showtime!

Sogenannte „Eat Theatre“ mit von Medien-Schwergewichten und Foodbloggern moderierten regionalen Menüs und Weinverkostung sowie „Show Cookings“ runden das Programm ab. Für die Gäste aus dem Ausland, die diese Veranstaltungen gebucht haben, ist ein Übersetzungsservice in Deutsch und Englisch vorgesehen.

Große Party als Highlight in Riva del Garda

Höhepunkt von Garda con Gusto ist schließlich die Party Grande Gatsby am Samstag, 3. November, ab 23 Uhr im Grand Resort Du Lac e Du Parc in Riva del Garda ****S,, für die sich die Veranstaltung im glamourösesten Kleid präsentiert. Zu Gast ist der Küchenchef Fortunato Sabino vom Restaurant Il Gallo Cedrone in Madonna di Campiglio (1 Michelin-Stern), der ein Show Cooking mit den Schaumweinen Trentodoc Ferrari präsentiert. Jazz und Settings im Stil der Zwanziger Jahre begleiten die kulinarische Sause.

Urlaubspakete zum Event aufgelegt

Für den Aufenthalt im Rahmen des Events hat Garda Trentino SpA einige Urlaubspakete in ausgewählten Hotels zusammengestellt. Den Gast erwarten attraktive Vergünstigungen und Serviceleistungen für ein exklusives Genuss-Wochenende Zeichen Trentiner Gastlichkeit.

