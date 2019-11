Mungo Jerry: der musikalische Weltenbummler mag’s „XStreme“

Anzeige

Dike gekräuselten Haare von Mungo Jerry sind tiefschwarz. Die Koteletten ebenso. Zwar leicht lichter als ehedem, dennoch fast bis hinunter zur Gurgel sprießend, wo der Rasierapparat eine scharfe Grenze gezogen hat. Echt Seventies halt. Ob die Farbe echt ist? Man wagt nicht zu fragen. Die strahlenden Zähne sind es offenbar, inklusive der markanten Zahnlücke, die sich längst vom vermeintlichen Makel zum Markenzeichen hochgebissen hat. Die er stolz zeigt, wenn er lacht. Und das tut er oft.

Mungo Jerry: Ein Unikum, ein Rastloser, ein Wissensdurstiger

Ray Dorset alias Mungo Jerry, dessen Name seit dem frühen Welthit „In The Summertime“ in den Stein der Rockhistorie gemeißelt ist, trägt eine dem Lied durchaus angemessene Unbeschwertheit zu Markte. Er ist kein Miesepeter oder gar Stinkstiefel, wie es einige seiner Weggenossen mit den Jahrzehnten geworden sind. Stattdessen: sympathisch auf Anhieb. Ein Unikum, ein Rastloser, ein Wissensdurstiger. Neugierig wie ein Kind. Einer der in der Welt von Spotify, wo lange Intros like anno tobak kommerziell tödlich sind, ebenso zuhause ist, wie im Rock ’n‘ Roll und Blues der wilden 60-er und 70-er.

Mungo Jerrys Söhne, die Influencer

Ob das mit seinen beiden Söhnen Miguel (22) und Phillip (27) zusammenhängt, mit denen er auf Augenhöhe und wann immer möglich sowohl in Familie als auch businessmäßig unterwegs ist? Wahrscheinlich. Die beiden Youngsters, fließend Englisch und – im Gegensatz zu Vater Ray – Deutsch parlierend (ihre Mutter, Rays Frau, ist Deutsche!), nennen als Beruf bezeichnenderweise Influencer, was allein schon in Bezug auf den berühmten Daddy und seine musikalische Welt stimmt und Spuren hinterlassen hat. Heute ist Papa dank der Sohnemänner auf allen sozialen Kanälen präsent.

Den Namen Mungo Jerry, längst zum Synonymn für Ray geworden, kennen heute eigentlich nur noch die Älteren. So wie ich. Aber die Cabrio- und Feelgood-Hymne „In The Summertime“, das ist was für die Ewigkeit. Den Song summen und singen sogar die Enkel von Althippies mit. Und tanzen tun sie dazu wie die Lumpen am Stecken. Was Ray mächtig freut, der den Überhit keineswegs als Fluch betrachtet. Im Gegenteil. Alles easy, heißt sein Motto. Der Wuschelkopf selbst sieht sich noch immer als Spross der Friede-Freude-Eierkuchen-Propagandisten. Ein „Blumenkind“ eben.

Mungo Jerry ist der ewige Hippy

Erst vor drei Jahren hat er sein Bekenntnis dazu in dem Song „I’ll Be A Hippy ’til I Die“ erneuert. Untrennbar mit Mungo Jerry ist das legendäre Peace-Zeichen verbunden. Ein Logo, das den Weg auch aufs Cover seines aktuellen Albums „Xstreme“ gefunden hat, in Form eines entsprechend modifizierten „o“ am Namensende.

„Das steht aber nicht für Sex & Drugs & Rock ’n‘ Roll“, beeilt sich Mister Dorset zu sagen, „sondern für Love & Peace“. In Zeiten von Hass und Gewalt ein Fanal, das heute mindestens so wichtig ist wie vor 50 Jahren, als gegen den Vietnam-Krieg protestiert wurde.

Man mag es kaum glauben, der berühmte Brite mit dem Tsch-Tsch-Tsch-Gute-Laune-Hit blickt auf eine Karriere zurück, die grandioser ist, als es für die meisten den Anschein hat. Neben dem Sommerzeit-Spontanvolltreffer (30 Mio. verkaufte Platten!) zauberte er weitere Pop-Asse mit Bestand aus dem Ärmel, so etwa „Wild Love“, „Alright Alright Alright“ und „Long Legged Woman Dressed In Black“, reüssierte auf Festivals wie dem in Newcastle-under-Lynne in den 60-ern, wo er und seine Combo noch vor Black Sabbath, Grateful Dead, Traffic und Family zum absoluten Publikumsliebling gekürt wurden. Man könnte jetzt noch viele Zeilen lang von den großartigen Erfolgen dieser insbesondere live famosen Band schwärmen. Doch wozu. Legende bleibt Legende.

Nur noch wenige, aber besondere Gigs

Heute ist es etwas ruhiger um den einstigen Bühnenirrwisch geworden, weil der Zahn der Zeit doch etwas an der Kondition nagt. Ein paar ausgewählte Gigs, übers Jahr verteilt, müssen es dennoch sein, sagt Ray Dorset. Und ein neues Album in adäquatem zeitlichem Abstand natürlich, in dem die neuesten Ideen dann ihre Umsetzung finden.

„XStreme“ – Mungo Jerry und sein neuester Streich

Mungos neuester Streich: „XStreme“. Es ist, wie schon seine Vorgänger, wieder herrlich fulminant, entspannt und beseelt zugleich. Das Produkt eines noch immer Rastlosen, der sich auch expressis verbis auf seine Wurzeln im Rockabilly und Blues besinnt. Hier manifestiert sich die Souveränität eines Musikers, der weiß, was er der Rock- und Popmusik, aber auch was sie ihrerseits ihm gegeben hat. Von Einflüssen der Doors oder Stranglers sprechen wir und sogar Punk-Ikonen wie Sham 69, die zu den großen Favoriten des Mannes aus Kent zählen.

Ray Dorset, der Musikkenner ohne Scheuklappen

Apropos: mit Ray Dorset kann man stundenlang wunderbar über fast die gesamte Musikhistorie fachsimpeln. Er kennt sie alle, die einmal eine Rolle in der World of Music gespielt haben. Zu dieser allzeitigen Offenheit passt auch der Titel eines seiner neuen Songs: In „Messing Around“ stachelt Ray dazu an, Neues anzupacken, nicht zu zaudern. Denn Zauderer gibt es wahrlich genug auf dieser Welt. Mungo Jerry gehört nicht dazu.

