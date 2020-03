Anzeige

Seit fast 400 Jahren erinnern die Oberammergauer an das Leiden Jesu Christi. Die Absage des Weihespiels ist für Mitwirkende und die Gemeinde der Super-GAU.

Alles Hoffen war umsonst! Peter Stückl bringt kaum ein Wort heraus, nur ein entsetztes „Furchtbar“. Bis zuletzt hatte der 86-Jährige das Unvorstellbare von sich weggeschoben und auf staatliche Vorsichtsmaßnahmen sowie göttlichen Beistand vertraut.

Rückbesinnung auf das Gelübde von 1633

Wenn er sie von der Pest verschone – hatten die Oberammergauer 1633 dem Herrgott versprochen –, wollten sie zum Dank alle zehn Jahre das Leiden und Sterben des Gottessohnes aufführen. Und weil Gott Vater ihr Flehen erhörte und der Schwarze Tod vorüber ging, hielt sich das Dorf an sein Gelübde. Fast 400 Jahre lang funktionierte dieser Pakt mit den himmlischen Mächten, in guten und schlechten Zeiten.

Irgendwie werde dieser Kelch schon an dem 5.300 Seelen-Dorf in den Ammergauer Alpen vorübergehen, hieß es noch vor zwei Wochen – trotz der Hiobsbotschaften über das Corona-Virus. Notfalls werde sich der Vorhang für die Premiere der Oberammergauer Passion eben erst im Juni oder im Juli heben. Warum auch nicht, schließlich musste das Holzschnitzer-Dorf schon öfter improvisieren. Doch nun ist jede Hoffnung verpufft: Die Spiele von 2020 fallen aus und ein ganzes Dorf trägt Tristesse.

Für Peter Stückl, einen eleganten Mann mit schneeweißem Haar und ebensolchem Bart, wären es die zehnte Passion gewesen. 1950 war er das erste Mal dabei, als siebenjähriger Bub, der als Lohn für seinen Auftritt im Volk von Jerusalem ein paar Wiener mit Senf vom stolzen Opa bekam und mit den Schulkameraden anschließend das Theatergebäude unsicher machte.

Heute ist er selbst der Opa, der alle Höhen und Tiefen seines Heimatortes erlebt hat. Doch selbst ihm ist eine Situation wie die jetzige fremd. Das Jahr 1960 blieb ihm besonders in Erinnerung: Er war der jüngste Bass im Chor der Passionsspiele, aber noch wichtiger: In jenem Jahr lernte er seine Frau kennen und lieben.

Zehn-Jahres-Rhythmus der Passion ist eine Art Zeitrechung

Mehrfach wurde er für eine der wenigen, begehrten Sprechrollen erwählt. Er spielte den Judas, den Nathanael, die Hohepriester Kaiphas und Annas. Sieben reguläre Spiele, die Rosner-Probe 1977 und das Spiel zum 350. Jubiläum 1984 – für Stückl, wie für viele andere in Oberammergau, ist der Zehn-Jahres-Rhythmus des Weihespiels eine Art Zeitrechnung. Den jüdischen Hohepriester hätte der Theaterbegeisterte auch in diesem Sommer gespielt. Nun eben 2022 tröstet er sich, „wenn ich gesund bleibe“.

Ohnehin ist Stückl Optimist. Er fiebert – bei aller Enttäuschung – dem 17. Februar 2021 entgegen. Denn dann tritt der etwas seltsam anmutende „Haar- und Barterlass“ in Kraft. Der verbietet Oberammergaus männlichen Mitspielern, sich die Haare zu schneiden und zu rasieren. Alm-Öhis mit Rauschebart und langmähnige Hipster-Verschnitte sind deshalb ein gängiges Bild in den Gassen des bayrischen Bilderbuchdorfes, das die Passionsspiele liebt und lebt.

Ausgenommen vom Verbot des Haareschneidens und Rasierens sind lediglich jene Hobby-Schauspieler, die in die Rollen des römischen Statthalters und seiner Soldaten schlüpfen. Weshalb diese Partien angeblich besonders begehrt sind.

Jeder zweite Bewohner ist involviert in das fromme Spiel

Die Absage wegen der Corona-Pandemie trifft Oberammergau ins Mark. Denn fast jeder zweite Dorfbewohner ist irgendwie involviert in das fromme Spiel – sei es als Schauspieler, Bühnenbauer, Chormitglied oder als einfacher Kartenkontrolleur.

Der Hotelier, der schon 1980 mit dabei war und jetzt als Pilatus seine Hände in Unschuld waschen wollte; die Stewardess, die unbezahlten Urlaub geplant hat, um als Maria Magdalena auf der Bühne zu stehen; der Abiturient mit den blauen Augen und dem blonden Haar, dem Regisseur Christian Stückl die begehrte Rolle des Judas anvertraute, obwohl sich konservative Kreise am islamischen Glauben des „Naturtalents“ störten:

Zum Thema: Muslime in wichtigen Rollen: Spielleiter Stückl wollte mit der Passion 2020 ein Zeichen setzen.

Für die Beteiligten ist das Aus des Weihespiels mehr als ein geplatztes Event. Bei den 1.850 Erwachsenen und den 500 Kindern, die mitmachen wollten, geht es um Eifer, Einsatz und Emotionen. Die Passionsspiele sind Teil der Identität Oberammergau. Sie sind Fixpunkt und Lebensader zugleich. Ohne sie ist der Ort nur ein bayerisches Bilderbuchdorf unter weiß-blauem Himmel.

Touristen aus Übersee bleiben aus

Für den Festspielort ist die Absage eine Katastrophe, ein Mega-Gau. Walter Rutz bezeichnet sie in einem Interview als Katastrophe. Der Geschäftsführer – ein Mann mit schlohweißer Wallemähne und Rauschebart – wäre selbst als Mitglied des Hohen Rats auf der Bühne gestanden; jetzt ist er damit beschäftigt, die Nachwirkungen der Absage zu koordinieren.

Schon vor Wochen, als der unsichtbare Feind allenfalls in Meldungen über China auftauchte, bekam Oberammergau die Folgen des Corona-Ausbruchs zu spüren. Touristen aus Übersee verirrten sich nur noch vereinzelt in jenen Ort, den die angesehene New York Times in die Liste der „Places to go“ für 2020 aufgenommen hatte. In der Tourist-Information stapelten sich die Broschüren auf Chinesisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Im Museum herrschte gähnende Leere.

Über 100 Vorstellungen waren geplant

Immerhin lief der Vorverkauf für die über 100 geplanten Vorstellungen wie geschmiert. Eine knappe halbe Million Besucher wären zwischen Mitte Mai und Anfang Oktober ins Passionstheater gepilgert, ein Großteil davon aus Übersee. Hotels, Gasthöfe und Ferienwohnungen mit insgesamt 2.000 Betten rechneten mit einer hundertprozentigen Auslastung während des Festspielsommers. Die Gastronomie witterte ein gutes Geschäft – schließlich wecken sechsstündige Vorführungen Hunger und Durst.

Jetzt stehen alle Zeiger auf null. 23 Millionen Euro schlagen für Darstellergagen zu Buche; acht Millionen fließen in die opulente Inszenierung des Weihespiels. Ein Großteil der Beträge ist bereits ausgegeben. Immerhin ist die Gemeinde mit gut 21 Millionen Euro gegen einen Ausfall versichert. Doch der wirtschaftliche Schaden ist groß, weil die Passionsspiele mehr sind als die simple Erfüllung eines Gelübdes.

37 Millionen für den Gemeindesäckel

Bis zu 50 Millionen Euro spülten frühere Festspieljahre in den Gemeindesäckel. 2010 waren es immerhin noch 37 Millionen Euro – Geld, das Oberammergaus junger Bürgermeister Andreas Rödl gut gebrauchen könnte für die Sanierung gemeindeeigener Häuser voll kunstvoller Lüftlmalerei, die Verschönerung von Straßenzügen und den Erhalt des schmucken Schwimmbades, auf das manche Großstadt neidisch blickt. Anfang Mai wird der Neugewählte sein Amt antreten. Statt feierlicher Premiere mit Ministerpräsident, Kirchenvertretern und A-Promis steht nun Krisenmanagement auf seinem Programm.

Christian Stückl: der Mann hinter der Passion

Einer, der bis zur letzten Sekunde auf göttlichen Beistand hoffte, war Christian Stückl, seit 1990 Kopf der Passionsspiele. Keine zwei Wochen ist es her, dass der Sohn von Peter Stückl die Proben dirigierte, als gäbe es nicht mal den Hauch einer Gefahr.

Behände kletterte der Impresario – Antreiber, Erneuerer und Einflüsterer in Personalunion – auf einen Tisch, schmetterte aus Leibeskräften seine Kommandos durch das weite Rund, teilte wie einst der Prophet Moses an den Gestaden des Roten Meeres das Meer der Mitspieler in zwei Lager. Hier die Anhänger des Hohepriesters Kaiphas, dort die Jünger des einfachen Mannes aus Galiläa. Wild gestikulierend stachelte Stückl die Menge zu einem kraftvollen „Hosianna“ an. Er ließ den „römischen Offizier“ ein ums andere Mal aufmarschieren und führte vor, was er in Mimik, Gestik und Tonfall vom Sohn Gottes erwartet.

Ich habe das Gefühl, letztlich befreit uns diese Verschiebung auch. Niemand hätte die Verantwortung übernehmen können, bei so vielen Besuchern und so vielen Mitwirkenden.

sagte der explosive Bühnen-Zampano mit den wild wippenden, grauen Locken nach dem Verdikt der Behörden. Im Passionstheater, wo bis zu 5.000 Menschen Platz finden und bis zu 1.000 Mitspieler gleichzeitig auf der Bühne stehen, ist Stückl der unumschränkte Herrscher des frommen Schauspiels. 2020 wäre seine vierte Spielzeit gewesen. Niemand zweifelt daran, dass er auch 2022 noch am Ruder steht.

Zum Thema: Christian Stückl ist der Kopf hinter der Passion. Zur Not agiert er auch als Schauspieler.

Der Mann, der ein leidlich guter Holzschnitzer war, bevor er sich dem Schauspiel zuwandte, besetzt die 21 Sprechrollen nach Gutdünken und lässt sich auch durch Kritik an seinen Personalentscheidungen nicht beirren.

Er hat das fromme Spiel nach Kräften umgekrempelt, ohne es seiner Botschaft vom Leiden und Sterben Jesu zu berauben. Er strich antijüdische Passagen aus dem Text, die einst Adolf Hitler so ergötzten, dass er die Spiele zur „reichswichtigen Sache“ erklärte. Er bediente sich bei den Aussagen der Bergpredigt, um Jesu Gebot von der Nächstenliebe in Zeiten von Populismus und Hassbotschaften Nachdruck zu verleihen. Er reiste mit seinen Schauspielern nach Israel, nach Yad Vashem, um ihnen zu zeigen, wohin Antisemitismus und Rassenhass führen.

Als dem Wirtshaussohn aus Oberammergau die Verantwortung für die Passionsspiele 1990 übertragen wurde, war der Gründer einer Theatergruppe in seiner Heimatgemeinde noch keine 30 Jahre alt. Die Wahl dieses Jungspunds gefiel nicht jedem im Dorf, wo niemand an Überliefertem rüttelte. Doch selbst den größten Traditionalisten war klar: Ohne Korrektur am Text, ohne Veränderung des Bühnenbildes, läuft das Publikum davon. „Fad wie Oberammergau, seicht wie Oberammergau, öd wie Oberammergau war damals in vielen Theaterkritiken zu lesen“, so der Spielleiter, der seit 2002 auch Intendant am Münchner Volkstheater ist.

Nun müssen Jesus, Johannes und Judas, Maria und all die anderen Mitwirkenden der Passion auf bessere Zeiten hoffen. Die 2.000 Kostüme, geschneidert aus feinsten Stoffen aus Indien, werden sorgfältig eingemottet, Proben eingestellt. In einem sind sich die Oberammergauer einig: Es wird weitergehen.

In der fast 400-jährigen Geschichte der Festspiele gab es nur eine Handvoll Absagen. Stets rappelten sich die Bewohner auf, um ihr Gelübde zu erneuern. 1770 wurde das christliche Spiel verboten, weil die Aufklärung dieses bunte Jesus-Spektakel nicht dulden wollte. 1940 mussten die jungen Männer an die Front. Klar ist: Die Verschiebung der Festspiele trifft das Dorf im Innersten. Doch mit Gottes Hilfe wird Oberammergau auch diese Pest überstehen.