Verliebt in ein ganz anderes Paris

24 Stunden in einer Stadt, die weniger als drei Stunden von unserer Region entfernt liegt – das ist die Idee hinter der BNN-Serie 24 in unter 3. Heute geht es für ein Wochenende in die vielleicht schönste Stadt der Welt: nach Paris.

Eine Bemerkung vorweg: Für Menschen, die noch nie in Paris waren, sind die Reisetipps auf dieser Seite ungeeignet. Diese Folge von „24 in unter drei“ richtet sich an solche, die den Eiffelturm, die Champs-Eysées und die anderen weltberühmten Sehenswürdigkeiten der Seinestadt getrost links liegen lassen können um stattdessen ein ganz neues Paris zu entdecken.

Ständig im Wandel

Das geht auch, wenn man sehr häufig dort ist, denn die Stadt verändert sich ständig. In den vergangenen Jahren ist Paris grüner geworden. Autos wurden mehr und mehr verdrängt und während die Metro einmal das Mittel der Wahl war, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, gibt es mittlerweile viele überirdisch gute Alternativen. Leih-Fahrräder mit E-Motor, E-Roller oder Segways – mit einem fahrbaren Untersatz lässt es sich ganz hervorragend all jene Ecken entdecken, die chinesische Reisebusse garantiert nicht ansteuern. Unterwegs auf alten Wegen, die durch Fuß- und Radwege und neue Bepflanzungen aufgewertet wurden, geht es auf dieser Seite einmal kreuz und quer durch die Schöne an der Seine. Wer auf Shopping und Sightseeing verzichtet und stattdessen viel in der Stadt unterwegs sein möchte, der wird den Charme des neuen alten Paris wieder entdecken und sich aufs Neue in ihn verlieben.

Was tun in 24 Stunden?

Viel Natur am Wasser und im Park, typische Bistros, ein coole Bar und ein angenehmes Hotel – die BNN machen Vorschläge für einen runden aber laufintensiven Tag in Paris.