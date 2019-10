Titus Dittmann über Skadeboarding: Zwischen Subkultur und Leistungssport

Anzeige

Angefangen hat alles mit einer Gruppe Surfer, die auch im Winter und bei wenig Wellengang trainieren wollte. Heute ist das Skateboarding eine boomende Branche, für die sich nicht nur Modedesigner, sondern auch die Organisatoren der Olympischen Spiele interessieren. 2020 in Tokio wird das Skaten eine olympische Disziplin sein. Das freut nicht alle Skateboarder. Einige fürchten den Verlust des ursprünglichen Charakters der Szene, wenn das Skaten zum Leistungssport wird.

Der Mann sieht nicht aus wie ein typischer Unternehmer: Schwarze Turnschuhe, Jeans, das gestreifte Hemd trägt er offen, auf dem Kopf hat er eine Wollmütze. Wenn er spricht, flucht er viel, gestikuliert wild und wettert gegen das Schulsystem. Wer Titus Dittmann trifft, der hat das Gefühl, dass da ein rebellischer Teenager in der Haut eines 70-Jährigen steckt.

Manche bezeichnen ihn als Berufsjugendlichen, und vielleicht sieht er das auch selbst so, wenn er in seinem westfälischen Slang Sätze sagt wie: „Ich warte heute noch drauf, dass ich groß werde.“ Klar ist jedenfalls: Der Münsteraner ist ein Pionier. Er ist der Vater der deutschen Skateboardszene und hat die Jugendkultur über 40 Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt.

Surfer erfanden die „Rollbretter“

Ende der 70er schwappte der Trendsport von Kalifornien nach Europa. Auf den deutschen Straßen waren bald die ersten „Rollbretter“ zu sehen. Seinen Ursprung hat das Skaten in der Surfszene: Um auch im Winter üben zu können, schraubten sich einige Wellenreiter in den 1950er Jahren kurzerhand die Achsen und Räder von Rollschuhen unter Holzbretter – und surften auf dem Asphalt.

Einen Popularitätsschub erfuhr der Sport Anfang der 70er durch eine Gruppe von Surfern in Santa Monica: Nach den Zephyr Boys und dem Viertel, in dem sie aufwuchsen, wurde sogar ein Film benannt, der Anfang der 2000er herauskam: „Dogtown and Z-Boys“. Um die Skater, die später auch leer stehende Swimmingpools in der Villengegend der kalifornischen Küstenstadt als Übungsfläche für sich entdeckten, entstand ein Kult.

Zahlreiche Jugendliche, überwiegend aus der weißen Mittelschicht, eiferten ihnen nach und übten sich im Slalomfahren auf dem Asphalt. Noch heute gilt Kalifornien als die Skateboarding-Hochburg schlechthin.

Auch interessant: Schnelle Skate-Stunts in luftiger Höhe

Erst mit 29 entdeckt Titus das Skaten für sich

Titus Dittmann entdeckte seine Begeisterung für das „Asphalt-Surfen“ erst spät: Er war 29, hatte gerade das erste Staatsexamen in der Tasche, als er an einem Münsteraner See eine Gruppe Jugendlicher beim Üben mit den Rollbrettern sah. Dittmann, der Teenager und Kinder in seiner Erfahrung als Lehranwärter eher als wenig frustrationstolerant erlebt hatte, war begeistert von der Disziplin der jungen Männer, die nach jedem misslungenen Trick wieder aufs Brett stiegen und einen neuen Versuch wagten.

Die Bundesregierung wollte die „gefährlichen Rollbretter“ verbieten

Es ist das Jahr 1977 und die Bundesregierung überlegt gerade, die „gefährlichen Rollbretter“ zu verbieten, als Dittmann beginnt, Skateboards aus Kalifornien nach Deutschland zu holen. In seiner Schule gründet er eine Skate AG, in einem Keller in Münster eröffnet er mit „Titus Rollsport“ einen der ersten Skateboard-Läden in Europa. 1980 baut er in der westfälischen Stadt einen der ersten deutschen Skateparks, später werden hier Weltmeisterschaften (Münster Monster Mastership) abgehalten.

„Titus Rollsport“ wird zur führenden Skateboard-Marke in Europa

1984 hängt der „Godfather of Skateboarding“, wie ihn manche nennen, seinen Beamtenjob an den Nagel und widmet sich als Unternehmer voll und ganz seiner Leidenschaft. Der Grundstein für die Titus-Erfolgsgeschichte ist gelegt.

Dittmanns Firma wird zur führenden Skateboard-Marke in Europa, in den besten Zeiten verzeichnet er einen Marktanteil von 95 Prozent. Sein Unternehmen zählt bis zu 550 Mitarbeiter, erwirtschaftet bis zu 90 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die weltbesten Skater kommen in den 80ern und 90ern zu der von Titus organisierten Meisterschaft nach Münster.

Das Titus-Magazin, in dem Skateboards, Mode und Equipment wie Kugellager, Wachs und Achsen bestellt werden konnten, hält Einzug in die Jugendzimmer. Deutschlandweit entstehen Titus-Läden, Kommunen bauen Skateparks mit Rampen, Hügeln und Halfpipes.

Mehr zum Thema: Skateboarderin Lilly: Mit elf auf dem Weg nach Olympia

Skate-Punk und Baggy-Pants

Während die Szene in Deutschland wächst, explodiert sie in den USA regelrecht. Mit dem „Skate-Punk“ bekommen die Skater ihre eigene Musik. Bands wie die Dead Kennedys, Bad Religion und Blink 182 liefern den Soundtrack zu den Kunststücken, die die Rollbrettfahrer auf Halfpipes, Treppen und Mauern vollführen.

Die Skater definieren sich nicht nur über die Musik, sondern auch über ihre Klamotten: tief hängende, weite „Baggypants“ ersetzten in den 90er Jahren die zerschlissenen Blue-Jeans der Skater der Anfangsjahre, Schirm- und Wollmützen werden zum beliebten Accessoire. Tony Hawk, die US-amerikanische Skate-Legende, bündelt diese Elemente in seinem Computerspiel „Tony Hawk’s Pro Skater“ und erzielte damit einen Riesenerfolg.

Es hat noch nie mehr Skateboarder gegeben als jetzt. Titus Dittmann

Inzwischen ist Hawk 50 und hat sich von offiziellen Wettbewerben zurückgezogen. Genauso wie Titus Dittmann, der sein Unternehmen schon vor zehn Jahren in die Hände seines Sohnes Julius gegeben hat. Wie steht es heute um die Skateboard-Szene? „Es hat noch nie mehr Skateboarder gegeben als jetzt“, ist sich Dittmann sicher.

Barcelona ist das Mekka für Skater in Europa

In Europa gilt Barcelona als das Mekka für Skater, aber auch Berlin ist in den Top Ten der Szene zu finden. Nach Schätzungen des britischen Analyseunternehmens Technavio wird der Markt mit Skateboard-Produkten jeglicher Art bald fünf Milliarden Euro schwer sein.

Einen Großteil des Umsatzes machen Klamotten und Schuhe aus. Die werden inzwischen nicht mehr nur von Szenemarken wie Titus, Vans oder Element entworfen. Auch Luxusdesigner wie Dior oder Louis Vuitton haben die Skatekultur für sich entdeckt und eigene, hochpreisige Kollektionen auf den Markt gebracht. Bei Modeschauen von Modeschöpfern wie Tommy Hilfiger oder dem Japaner Issey Miyake rollen Models auf Skateboards über den Laufsteg.

2020 wird Skateboarding olympische Disziplin

2020 soll Skateboarding eine Disziplin bei den Olympischen Spielen in Tokio werden – was in der Szene nicht nur für Begeisterung sorgt. Die Dinge, die die Szene ausmachen – das Außenseitertum, die Rebellion, das Gefühl der Freiheit – lassen sich schlecht vereinbaren mit dem starren Leistungsprinzip von Olympia.

Bei Olympia geht es um Business, nicht um Sport. Titus Dittmann

Viele aus der Skaterszene befürchteten, dass die Subkultur „domestiziert wird“, sagt Titus Dittmann. Außerdem findet er: „Bei Olympia geht es um Business, nicht um Sport.“ Das Olympische Komitee wolle der Veranstaltung, die zuletzt immer weniger junge Besucher zählte, einen jugendlichen Anstrich verpassen, indem es Trendsportarten wie Skaten, BMX oder auch Bouldern ins Programm integriere. „Wir brauchen Olympia nicht, Olympia braucht uns“, sagt er.

Kommt es zu einer Spaltung der Szene?

Auch der Einzug der Skatemode in die „High Fashion“ stößt ihm sauer auf. „Skateboarding is not a fashion“, zitiert er einen beliebten Slogan aus der Szene. Skaten sei eine „Ausdrucksform, eine Rebellion gegen das Establishment“ – und diese Ausdrucksform verliere an Bedeutung, wenn sie von Luxusmarken und Sportfunktionären gekapert wird.

Hans-Jürgen Kuhn, der Vorsitzende der Deutschen Skateboard Kommission, sieht eine Spaltung der Szene voraus, wie sie schon beim Snowboarden passiert sei, als es zum Leistungssport wurde: Ein großer Teil der Skatergemeinschaft sperre sich gegen die neue Entwicklung, sagt er in einem Interview mit der ARD-Sportschau. Es werde aber auch einen kleinen Teil geben, „der den leistungssportlichen Weg gehen will“.

Hoffnung auf Werbewirkung von Olympia

Kuhn hofft zumindest, dass von den Werbewirkungen durch die Großveranstaltung möglichst viel an die breite Szene weitergegeben wird – damit beispielsweise in Deutschland die Skateparks wachsen. Nach Angaben der Internetplattform „Skatemap“ gibt es davon in der Bundesrepublik mehr als 1.000. In regelmäßigen Abständen werden neue eröffnet.

Heute unterstützt Titus mit „Skate Aid“ Kinderprojekte

Auch Titus Dittmann sieht Vorteile darin, dass das Skaten weltweit bekannter wird. Er betrachtet es inzwischen nicht mehr nur als eine „bewegungsorientierte Jugendkultur“, sondern auch als ein Mittel, um Kindern und Jugendlichen zu helfen. Mit dem Verein „Skate Aid“ fördert Dittmann seit fast zehn Jahren Skateboarding-Projekte für Kinder und Jugendliche in Ländern wie Syrien, Afghanistan und Uganda.

Durch den Sport will er ihnen Selbstbewusstsein vermitteln, das Gefühl, dass sie „ein Ziel erreichen ohne die Hilfe der anderen“. Auch zu therapeutischen Zwecken könne Skaten eingesetzt werden, sagt der 70-Jährige, der selbst im Erwachsenenalter erfuhr, dass er seit Kindesbeinen ADHS hatte und deshalb auf Kriegsfuß mit der Schule stand.

Dittmann hat Mittel gefunden, seine überschüssige Energie loszuwerden. Er hat nahezu sämtliche Extremsportarten ausprobiert, die es gibt: Drachenfliegen, Windsurfen, Biken, Snowboarden, Autorennen, Fallschirmspringen. Mit dem Skateboard fährt er heute nur noch zum Bäcker, sagt er. Sein liebster Trick: „Auf dem Heimweg die Brötchen nicht zu verlieren.“