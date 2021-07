Was tun, wenn das Wasser steigt? Feuerwehr Karlsruhe gibt Tipps

Wir bitten darum, den Notruf nur dann zu wählen, wenn tatsächlich eine akute Bedrohungslage gegeben ist. Gerade wenn viele Menschen auf einmal Hilfe brauchen, sind wir darauf angewiesen, dass die Notrufleitung nicht blockiert ist und jeder Anrufer uns eine knappe und realistische Einschätzung seiner Situation gibt. Nur so können wir eine Prioritätenliste erstellen und schauen, wer am nötigsten und am schnellsten Hilfe braucht. Im Hinblick auf andere, die uns auch brauchen, sollte man seine eigene Situation am Telefon nicht absichtlich überdramatisieren.