Das Verbreitungsgebiet der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) bietet viel Sehenswertes. Leserinnen und Leser können bis zum 11. Juli an einem Fotowettbewerb teilnehmen. Aus den 32 schönsten Motiven entsteht das Gedächtnisspiel Baden-Memo.

Ein idyllischer Wanderweg im Schwarzwald, eine historische Burgruine oder ein närrisches Fastnachtstreiben – wer in Baden wohnt, weiß um die Vielfalt der Region. Die Badischen Neuesten Nachrichten veranstalten einen Fotowettbewerb und holen die Schönheiten unserer Region in das Gedächtnisspiel Baden-Memo. Dazu sind unsere Leserinnen und Leser gefragt.

Senden Sie uns die schönsten Fotomotive aus dem Verbreitungsgebiet der BNN zu – also den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt, den Städten Baden-Baden und Pforzheim, sowie dem Enzkreis, dem Murgtal und Albtal oder dem Nordschwarzwald.

Bei den Fotos kann es sich etwa um Sehenswürdigkeiten, den schönen Schwarzwald oder um kulturelle Veranstaltungen handeln. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Laden Sie bis zum 11. Juli Ihre Lieblingsmotive auf unserer Internetseite hoch und beschreiben Sie, was das Foto für Sie so besonders macht. Die BNN wählen unter allen Einsendungen die 32 schönsten Motive aus. Daraus entsteht das BNN-Baden-Memo. Das Spiel ist Ende des Jahres in allen BNN-Geschäftsstellen und im Online-Shop verfügbar.

Leser, deren Foto ausgewählt wurde, erhalten ein Exemplar des Gedächtnisspiels gratis.