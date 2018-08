Frontalzusammenstoß auf der Albtalstrecke mit vier Verletzten

Anzeige

Frontal stießen an diesem Freitag kurz vor 16 Uhr ein Kleinbus und ein Auto auf der Landesstraße 564 (Albtalstrecke) zwischen Neurod und Fischweier in Höhe der Alten Spinnerei zusammen. Dabei gab es vier Verletzte, darunter zwei Kinder, so die ersten Erkenntnissen des BNN-Reporters vor Ort. Die Fahrerin des beteiligten Pkw musste schwerst verletzt aus seinem auf der Seite liegenden Fahrzeuge von den Feuerwehr en Waldbronn und Ettlingen herausgeschnitten werden. Die am Unfall beteiligten Kinder kamen zur weiteren Behandlung auf schnellem Wege in eine Karlsruher Klinik. Die Albtalstrecke ist in dem Streckenabschnitt komplett gesperrt. Zur Bergung der Verletzten und Unfallaufnahme waren zwei Notärzte, acht Rettungssanitäter, die gleiche Zahl an Polizisten sowie 25 Mann der Feuerwehr Waldbronn im Einsatz. Der Einsatz ist noch nicht beendet.