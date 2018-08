Anzeige

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe [Newsroom]

Waldbronn (ots) – Bei einem tragischen Personenunfall am Bahnhof in Waldbronn-Busenbach wurde am Montagmorgen ein 47-Jähriger tödlich verletzt. Er überquerte mit seinem Fahrrad den Bahnübergang und wurde dabei von einer Straßenbahn erfasst. Die … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130685/4038808