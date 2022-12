Originelle Geschenkideen für das Weihnachtsfest

„Was soll ich bloß verschenken?“ Jedes Jahr aufs Neue quälen sich viele Menschen mit der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk. Dabei finden sich so viele verschiedene Möglichkeiten, den Liebsten eine große Freude zu machen. Vor allem, wenn man sich über den gewohnten Tellerrand hinaus einmal informiert, was in der Region alles angeboten wird.

Denn die verschiedenen lokalen Einzelhändler, Anbieter und Geschäfte ermöglichen eine vielfältige Auswahl, auch abseits von typischen Geschenkideen. Die Möglichkeiten sind riesig. Neben Büchern, Kleidung, Elektroartikeln oder Spielzeug stehen auch Gutscheine für Erlebnisse und Aktivitäten, Konzerte, Aufführungen und Restaurantbesuche oder besondere regionale Köstlichkeiten und Gesundes aus allen Sparten hoch im Kurs.

Wer neugierig geworden, sich aber noch nicht sicher ist, kann zudem auf die kompetente und freundliche Beratung von Verkäufern und Mitarbeitern zählen. Es lohnt sich, sich etwas Zeit zu nehmen und sich umfassend informieren zu lassen, damit am Ende auch das passende Geschenk unterm Weihnachtsbaum steht.

Mit diesen Geschenkideen könnt Ihr eure Liebsten überraschen

Badisches Staatstheater - Tickets und Geschenkgutscheine

Neben Tickets und Geschenkgutscheinen, können am BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE auch Abonnements zum Verschenken gekauft werden. Überraschen Sie Ihre Liebsten mit dem perfekten Weihnachtsgeschenk:

Für Neugierige: Schnupperabo im Winter, 3 Vorstellungstermine aus Oper, Ballett und Schauspiel, Termine an Samstagen und Sonntagen

aus Oper, Ballett und Schauspiel, Termine an Samstagen und Sonntagen Für Schauspielliebhaber*innen: das Schauspielgeschenk-Abo mit 6 festen Vorstellungsterminen, reines Schauspiel, Termine an Samstagen und Sonntagen

reines Schauspiel, Termine an Samstagen und Sonntagen Für Offene: das Weihnachtsgeschenk-Abo mit 8 gemischten Vorstellungen aus Oper, Ballett & Schauspiel, Termine an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen

aus Oper, Ballett & Schauspiel, Termine an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen Für Konzertliebhaber*innen: das Jugendkonzert-Abo-Klangöffner mit 3 Vorstellungen, reines Konzert, Termine an Dienstagen

Start der Abos mit allen Terminen ab Januar 2023. Weitere Infos zu den Abos finden Sie hier.

BNN - Digital Weihnachtsgeschenk

Machen Sie jemandem mit dem ePaper der BNN eine Freude - und wir erfreuen Sie mit einer Prämie:

Zugriff auf das BNN ePaper

Zugriff auf alle Artikel auf bnn.de

Endet automatisch nach 12 Monaten

Hier geht’s zum Angebot.

Boulderwelt Karlsruhe - Gutschein für einen Besuch

Als Geschenk empfehlen wir einen Besuch bei uns in der Boulderwelt oder einen Gutschein.

Dean & David - Gutschein

Salads, Bowls, Curries, Smoothies und vieles mehr. Gesundes, ehrliches, von Hand zubereitetes Essen. Because it tastes better that way!

Hier geht’s zur Webseite

s’Fachl - kulinarischer Genuss und hochwertige Kosmetik

Der Mietregalshop mit Produkten aus Karlsruhe und der Region

’s Fachl ist ein Mietregalkonzept mit der Idee, kleinen Produzenten, Herstellern und Manufakturen Verkaufsflächen - die sog. Fachl - zur Miete anzubieten.

Von kulinarischen Genüssen über hochwertige Kosmetik und handdesignte Accessoires bis hin zu kunsthandwerklichen Produkten – im ’s Fachl in der Ritterstraße 3 gibt es viel zu entdecken.

Wer für sich selbst etwas Besonderes sucht, gerne durch schöne Dinge stöbert oder jemandem eine besondere Freude machen möchte, ist hier genau richtig.

www.sfachl.de/karlsruhe

IVY Restuarant - einen Abend voller Genuss

Außergewöhnliche Gerichte, aufregende Weine, ausgezeichnete Cocktails in einer unvergleichbaren Atmosphäre. Im Herzen von Karlsruhe.

Ihre Liebsten verdienen nur das Beste. Schenken Sie Ihnen deshalb einen Abend voller Genuss, köstlicher Gerichte, auserwählter Getränke und guter Atmosphäre. Sie werden sich freuen!

Lehners - Weihnachtsmenü

Tradition zeitgemäß erleben in moderner Wirtshaus-Atmosphäre mit Hausmannskost und regionalen Schmankerln.

Überraschen Sie Ihre Liebsten und Reserveiren Sie direkt einen Tisch für ein Weihnachtsmenü.

www.karlsruhe.lehners-wirtshaus.de