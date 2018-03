Herausgeforderte Atommacht

Recep Tayyip Erdogan will in die Geschichte seines Landes eingehen als ein großer Stratege, der ein für alle Mal das „Kurden-Problem“ gelöst hat. Dafür scheut der türkische Präsident jetzt scheinbar nicht mehr vor einer militärischen Konfrontation mit Syriens Herrscher Baschar al-Assad bei der Schlacht um die Region Afrin zurück. Die unübersichtliche Lage im syrischen Nordwesten wird dadurch erst recht kompliziert, dass die militärpolitischen Interessen der USA und Russlands bei der jüngsten Offensive gegen kurdische Milizen auf dem Spiel stehen. Vor allem Moskau ist alarmiert. Dort wird vorsichtige Kritik an der Türkei laut.

Zwar wünscht sich der Kremlchef Wladimir Putin nach etlichen Streitigkeiten mit Ankara heute eine konstruktive Partnerschaft mit Erdogan. Doch wird Putin im Fall eines türkisch-syrischen Konflikts nicht lange überlegen, wessen Seite er einnimmt. Russland hat kein Interesse daran, den Kurden zu helfen. Es wird jedoch den alten Verbündeten Assad sicher nicht im Stich lassen. Sollten die türkischen Truppen vorpreschen und russische Militärberater in die Schusslinie geraten, ist eine Eskalation programmiert.

Erdogan kopiert Russlands Präsidenten, indem er militärische Erfolge im Ausland sucht, um innenpolitisch zu punkten. Bei Putin hat dies mit der Krim-Annexion und der Verwicklung in den Ukraine-Krieg funktioniert. Jedoch war der Kreml vorsichtig genug, dabei keine andere Großmacht direkt herauszufordern. Erdogan geht dagegen ein gewaltiges Risiko ein.