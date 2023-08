Die BNN wollen ihren Leserinnen und Lesern ein breites Informationsangebot bieten. Dafür sorgen Autorinnen und Autoren in der Zentrale sowie in den Lokalredaktionen. Zudem liefern Korrespondenten Nachrichten, Hintergründe und Kommentare aus aller Welt für die Leserschaft.

In eigener Sache

Presse- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in einer demokratischen Gesellschaftsordnung und in Deutschland – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern auf dieser Welt – im Grundgesetz in Artikel fünf verankert. Die Badischen Neuesten Nachrichten mit ihrer starken regionalen Verwurzelung wollen ihren Beitrag zu einer lebendigen Demokratie leisten und bekennen sich zu seriösem Journalismus.

Der kritische Blick auf den politischen Betrieb

Unabhängigkeit und Überparteilichkeit sowie ein kritischer Blick auf den politischen Betrieb gehören für die BNN zur Selbstverständlichkeit. Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, investieren die Badischen Neuesten Nachrichten viel Geld und Mühen.

Nachrichtenagenturen und weitere Quellen

Ziel der BNN ist es, sich nicht ausschließlich auf die großen Nachrichtenagenturen wie die Deutsche Presseagentur (DPA) oder Agence France-Presse (AFP) zu verlassen, sondern sich auf eine Vielzahl von unterschiedlichen, seriösen Quellen zu stützen.

Ein Netzwerk an Korrespondenten

Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich Dutzende gut ausgebildeter Redakteurinnen und Redakteure in den elf Lokalredaktionen sowie den Mantelressorts der Badischen Neuesten Nachrichten. Schließlich ist die lokale und regionale Berichterstattung das Herzstück der BNN. Aber die Badischen Neuesten Nachrichten verfügen auch über ein großes Netzwerk an unabhängigen Korrespondenten und Redaktionsbüros.

Ein Büro in der Landeshauptstadt

Ein zentraler Baustein für unsere Berichterstattung aus Baden-Württemberg ist das Landesbüro in Stuttgart. Gemeinsam mit der Südwestpresse Ulm, der Badischen Zeitung Freiburg und der Rhein-Neckar Zeitung Heidelberg betreiben die Badischen Neuesten Nachrichten in der Landeshauptstadt ein eigenes Redaktionsbüro. Drei Redakteure und eine freie Journalistin berichten aus Stuttgart regelmäßig über die neuesten landespolitischen Entwicklungen, über Debatten im Parlament und Baden-Württemberg übergreifende Themen.

Die Berichterstattung aus der Hauptstadt

Auch auf den Berliner Politikbetrieb haben die BNN einen eigenen, kritischen Blick. Die Badischen Neuesten Nachrichten sind Kunde der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, die mit ihrem Team aus erstklassigen Journalistinnen und Journalisten die überregionalen Themen des Tages identifizieren und Nachrichten aus der Bundespolitik und dem Ausland in Analysen, Essays, Leitartikeln und Kommentaren einordnen.

Informationen aus aller Welt

Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. Die BNN kann sich auf die Zuarbeit von 15 Korrespondenten und Korrespondentinnen verlassen, die verständliche und spannende Beschreibungen aller relevanten Vorgänge und Ereignisse in Form von Interviews, Reportagen, Berichten und meinungsstarken Kommentaren liefern. Sie arbeiten in New York, Washington, Ottawa, Mexiko-Stadt, London, Paris, Brüssel, Istanbul, Wien, Rom, Madrid, Genf und Jerusalem.

Korrespondentin in Moskau

Auf ganz besonderer Mission ist dabei Inna Hartwich, die als eine der ganz wenigen westlichen Journalisten noch aus Moskau berichten und den Leserinnen und Lesern der Badischen Neuesten Nachrichten exklusive Einblicke aus Putins Reich geben kann.