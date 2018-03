Blick zurück und nach vorn

Historische Filme erzählen meistens genauso viel über die Zeit ihrer Entstehung wie über die Zeit ihrer Geschichte. Zum einen, weil sie über die Historie nur erzählen können, was zum Zeitpunkt ihrer Entstehung darüber bekannt ist. Zum anderen, weil das, was bekannt ist, auch noch aus der Perspektive des Erzählenden bewertet wird. Bei der diesjährigen Berlinale zeigen dies einige Filme auf sehr unterschiedliche Weise.

Heutige Sehgewohnheiten im Visier

Der komödiantische Western „Damsel“ mit Robert Pattinson und Mia Wasikowska beispielsweise zielt nicht auf historische Gegebenheiten, sondern nur auf den Spaß des Zuschauers am Bruch von Genre-Konventionen und althergebrachten Geschlechterrollen. Der irische Film „Black 47“ mit Hugo Weaving über die Hungerkatastrophe im Irland des Jahres 1847 suggeriert hingegen, er zeige historisch reales Elend, fasst diese „Realität“ aber in die Dramaturgie eines Rache-Westerns. Damit greift er ebenso direkt auf die Sehgewohnheiten heutiger Zuschauers zu – nur ohne dies jemals zu reflektieren.

Film als eigener Transit-Raum

Eine ganz eigene Brücke durch die Zeit schlägt Christian Petzold, der mit „Transit“ zum mittlerweile vierten Mal im Berlinale-Wettbewerb vertreten ist und die Reihe der vier deutschen Bären-Kandidaten in diesem Jahr eröffnete: Er stellt die Geschichte gewissermaßen selbst in einen Transitraum, denn die Figuren aus Anna Seghers‘ 1941 geschriebenem Emigrationsroman, die vor den anrückenden deutschen Faschisten fliehen, versammeln sich im Marseille der Gegenwart.

So erzählt Petzold mehr als nur die Geschichte des Handwerkers Georg (Franz Rogowski), der durch einen Zufall an die Ausreisepapiere eines toten Schriftstellers kommt und dann in Marseille der nichts ahnenden Witwe des Toten begegnet. Der Film packt die Vergangenheit nicht in eine Vitrine, in der sie betrachtet wird, sondern verweist auf ihre Spuren, auf ihre geisterhafte Präsenz in der Gegenwart – und er lässt sich auch als Mahnung vor der Gefahr eines neuen Rechtsrucks in Europa lesen. Dieses souveräne, vielschichtige Erzählen und die unaufdringlich großartigen Schauspielleistungen machen „Transit“ zu einem Bären-Kandidaten.

Neue Sprache des Kinos?

Nicht zurück, sondern nach vorne versucht Timor Bekmambetovs Film „Profile“ zu schauen – zumindest stilistisch. Der Inhalt ist sehr gegenwärtig: Der auf einem Tatsachenbericht beruhende Spielfilm handelt von der Recherche einer britischen Journalistin über die Rekrutierungsmethoden des IS von jungen Frauen in Europa über soziale Medien. Dementsprechend sieht und hört man als Zuschauer alles, was in diesem Film passiert, ausschließlich über die Chat- und Skypefenster auf dem PC-Bildschirm der Protagonistin.

Der kasachische Filmemacher Bekmambetov nennt diese Stilform „Screen Life“ und hat sie 2015 als Produzent des Facebook-Thrillers „Unfriended“ begründet. Er glaube, man habe hier eine neue Sprache des Kinos gesehen, sagte er in Berlin. Wie weit sich diese Sprache verbreitet, bleibt abzuwarten – wie Historienfilme sind auch Zukunftsblicke immer ihrer Gegenwart verhaftet.