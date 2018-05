Hochsaison am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Zu Pfingsten wird es nicht nur auf den Straßen voll werden. Auch am Baden-Airport in Rheinmünster-Söllingen herrscht mit dem Beginn der Ferien Hochbetrieb. Von diesem Freitag bis Pfingstmontag werden bis zu 18 000 Passagiere am mittelbadischen Regionalflughafen erwartet, berichtet Airport-Sprecherin Elke Fleig.

Spitzentage wie in den Sommerferien

An solchen Spitzentagen, die sonst nur in den Sommerferien registriert werden, fertigt

der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) rund 5 000 Passagiere pro Tag ab.

Die Flughafensprecherin rät Reisenden, die mit dem Auto zum Flughafen nach Rheinmünster-Söllingen anreisen, genug Zeit einzuplanen, um den Flieger nicht zu verpassen.

Sie verweist auf das ohnehin erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen und auf die Baustelle auf der Autobahn 5 zwischen Bühl und Baden-Baden.

Spanien, Italien und Griechenland sind beliebte Ziele

Beliebt bei den Pfingsturlaubern seien die spanischen und italienischen Feriendestinationen rund ums Mittelmeer sowie Städtereiseziele wie Berlin, Lissabon oder Warschau. Urlaub in Griechenland liegt ebenfalls im Trend, berichtet Fleig.

Airport mit Rekordergebnis in den ersten vier Monaten des Jahres

Am Donnerstag standen elf Starts und Landungen auf dem Flugplan, an diesem Freitag sind es 15. In den ersten vier Monaten wurden bereits 314 834 Passagiere am FKB abgefertigt – so viele wie noch im Zeitraum zwischen Januar und April. Im Rekordjahr 2012 waren es im vergleichbaren Zeitraum „nur“ 291067 Passagiere, im vergangenen Jahr wurden 282 091 gezählt.

FKB kalkuliert für 2018 mit 1,275 Millionen Passagieren

Trotz des Zuwachses kalkuliert der Flughafen in diesem Jahr derzeit mit 1,275 Millionen Passagieren. Damit würde der FKB-Passagierrekord von 1,299 Millionen aus dem Jahr 2012 erneut knapp verpasst werden. Im vergangenen Jahr lag das Ergebnis bei 1,249 Millionen. Es war das zweitbeste Ergebnis seit der Aufnahme des zivilen Flugbetriebs an der ehemaligen kanadischen Airbase im Jahr 1997.