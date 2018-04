Vor einem Jahr erschütterte der Skandal um den rechtsextremen Oberleutnant Franco A., der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, die Bundeswehr. Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger wirft Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die langjährige Verharmlosung des schwerwiegenden Extremismusproblems in der Truppe vor.

Vor einem Jahr sagte die Verteidigungsministerin dem Rechtsextremismus bei der Bundeswehr den Kampf an. Sehen Sie allmählich einen Wandel zum Besseren?

Ursula von der Leyen hat das Problem des Rechtsextremismus viel zu lange verharmlost und nicht ernst genommen. Über Jahre hat das Verteidigungsministerium bei unseren Nachfragen zu rechten Tendenzen in der Bundeswehr immer nur abgewiegelt. Nach der Verhaftung von Franco A. ist die Ministerin in das komplette Gegenteil verfallen und hat sich und der Sache mit ihrem hektischen Aktionismus keinen Gefallen getan. Statt selbstkritisch Verantwortung zu übernehmen, hat sie versucht, Schuld auf andere abzuschieben, damit sie selbst im Scheinwerferlicht möglichst gut dasteht. In fünf Jahren ist es ihr nicht gelungen, als gutes Beispiel für die versprochene neue Führungskultur voranzugehen und den richtigen Ton zu finden. Nur so kann man aber Missstände beseitigen, Fehler verhindern und die Menschen gut führen, mitnehmen und überzeugen. Einen neuen Fall Franco A. darf es nicht geben.

Die Zahl der rechten Verdachtsvorfälle ist 2017 erheblich gestiegen. Gibt es also einem kritischeren Geist in den Kasernen als früher?

Zumindest legt das erhöhte Meldeaufkommen nahe, dass jetzt auch in der Bundeswehr genauer hingeschaut wird. Soldatinnen und Soldaten müssen das Vertrauen in ihre Vorgesetzten haben können, dass sie bei rechtsextremistischen Vorfällen zu ihnen kommen können und dann auch Konsequenzen gezogen werden. Immer noch erreichen mich zu viele besorgniserregende Beschwerden von Soldaten und Soldatinnen, dass sie Probleme und Missstände melden, und dann wenig passiert oder sie gar Nachteile zu fürchten haben.

Was muss noch getan werden, um Extremisten jeglicher Couleur aus der Bundeswehr zu verbannen?

Der Einsatz gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen Islamismus in der Bundeswehr bleibt von sehr hoher Bedeutung, denn gerade bei der Ausbildung in Sicherheitsorganen und dem Zugang zu Waffen braucht es aufgrund der damit zusätzlich verbundenen Gefahren große Aufmerksamkeit. Das ist nichts, was man mit ein paar Ankündigungen vor Kameras erledigen kann. Bewusstsein, Wachsamkeit und Sensibilität müssen auf allen Ebenen geschärft werden. Es darf nicht weggeschaut werden, und in der Ausbildung braucht es auch genügend Zeit für die politische Bildung.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Abschaffung der Wehrpflicht und der Verbreitung von rechtextremen und antisemitischen Ansichten bei der Truppe?

Die reflexhafte Forderung nach der Wehrpflicht wird so schwerwiegenden Vorfällen wie dem Fall Franco A. nicht gerecht. Viele Vorfälle der letzten Monate betrafen auch Soldatinnen und Soldaten aus der Zeit der Wehrpflicht. Der Dienst bei der Bundeswehr ist kein Job wie jeder andere, und nicht jeder oder jede ist geeignet für den Dienst in den Streitkräften. Bei der Auswahl und Ausbildung muss man viel genauer hinschauen, um am Ende die Menschen mit der richtigen Motivation für diese schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe zu finden.

Von der Leyen hatte der Bundeswehr öffentlich ein pauschales „Haltungsproblem“ bescheinigt, was zur Empörung geführt hat. Wirken sich die Folgen dieser Vertrauenskrise heute noch aus?

Die Ministerin hat durch ihre generelle Unterstellung gegenüber der Bundeswehr leider viel Vertrauen verspielt. Auch wenn sich Ursula von der Leyen nach diesem falschen Generalverdacht entschuldigt hat, merkt man, dass da ein Riss geblieben ist. Das erschwert die notwendigen Debatten und die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen.

Die Bundeswehr soll ihre Traditionen neu definieren, um sich von der Nazi-Vergangenheit klarer abzugrenzen. Wie erfolgreich ist dieser Prozess und was steht ihm heute im Weg?

Mit dem neuen Traditionserlass ist klarer geworden, welche Traditionen keinen Platz in der Bundeswehr haben. Er stellt Menschen und Werte unseres Grundgesetzes in den Vordergrund und kann so besser begründen, was das Verständnis der Bundeswehr heute prägen kann. Solche richtigen Veränderungen müssen jetzt aber Tag für Tag mit Leben gefüllt werden, damit sie nicht nur ein Stück Papier bleiben.