Jakobsmuschel aus dem Schwarzwald, „Allradkühe“ und Mini-Köche

Die Kulinarik ist ganz wichtig

Genuss hat Konjunktur! „Die Kulinarik ist ganz wichtig“, bestätigt Gaby Baur von der Schwarzwald Touristismus GmbH in Freiburg. Immer mehr Gäste – und auch Einheimische – interessieren sich für die Themen Essen und Wein in Baden-Württemberg, das wegen seiner vielen Top-Restaurants „Sterne“-Land genannt wird. Auch die Deutsche Zentrale für Tourismus, die im Auftrag des Bundes international für das Reiseziel Deutschland wirbt, hat den Genuss zu ihrem Jahresthema gekürt. Dabei geht es nicht nur um die Spitzengastronomie in den mit Sternen dekorierten Gourmetrestaurants.

Für seine Idee konnte er im vergangenen Jahr viel Lob ernten: Ronny Loll, der schon für viele namhafte Köche wie Sarah Wiener, Johann Lafer oder Cornelia Poletto arbeitete, hat sich in Baden verliebt und als Wahl-Baden-Badener eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen.

Aus dem Norden nach Baden

Zusammen mit regionalen Winzern bietet der selbstständige Event-Koch, der unweit der Ostseeküste aufgewachsen ist und von der Kantine bis zur Sterneküche die unterschiedlichsten Einsatzfelder eines Koches kennenlernte, Genuss direkt im Weinberg an. In seinem mobilen Pop Up Restaurant bereitet Loll jeweils vor Ort ein mehrgängiges Menü vor und serviert es an der festlich gedeckten Tafel am Weinberg. Dazu schenkt der jeweilige Winzer die passenden Weine aus und erläutert wie Loll seine Kostproben.

Schwarzwald, Genuss pur

Einige Termine von „Tafelvine“ (www.tafelvine.de) – die Reihe macht unter anderem in Baden-Baden-Varnhalt, in Sinzheim-Ebenung sowie in Durbach und am Kaiserstuhl Station – sind bereits ausverkauft. Loll will gemäß dem Motto „Schwarzwald, Genuss pur“ in diesem Jahr noch mehr regionale Produkte verarbeiten und hat zuletzt Bezugsquellen persönlich getestet. Sein Ziel ist klar formuliert: „Ich will Genussbotschafter werden!“

Kreative Präsention

Dabei ist Loll nicht nur bei der Auswahl der Speisen kreativ, sondern auch bei der Präsentation. So hat er zum Beispiel eine „Schwarzwälder-Jakobsmuschel“ auf der Karte, die keine Jakobsmuschel ist, und obendrein einen Meter Weißtanne aus dem Baden-Badener Forst gekauft, um auf den daraus gearbeiteten Holzscheiben einen Gang des jeweiligen Menüs zu präsentieren.

Die „Allradkühe“ vom Seidtenhof

Mario Zimmermann nennt sie seine Allradkühe: Gemeint sind die 13 Kühe und ein Bulle der Rasse Jochberger Hummel, einer Unterart des Pinzgauer Rinds, die im Stall des Seidtenhofs in Baiersbronn stehen und ursprünglich aus dem Salzburger Land stammen.

Hof stammt aus dem Jahr 1555

Zusammen mit seiner Frau stand er vor Jahren vor der Wahl, wie es mit der Landwirtschaft auf dem traditionsreichen Hof aus dem Jahr 1555 – ein Vorläufer soll sogar schon um 1072 erstmals urkundlich erwähnt worden sein – weitergehen soll. Statt mehr Fläche zu bewirtschaften, entschied er sich mit seiner Frau Cornelia, geb. Seidt und Hauswirtschaftsmeisterin, für die Gastronomie mit solider Hausmannskost als zweitem Standbein zur Rinderhaltung und zu Pferden, Gänsen, Ziegen und Hasen.

Inzwischen ist die Hofstube des Seidtenhofs und der Hofgarten längst mehr als ein Geheimtipp, weil dort Produkte aus eigener Herstellung wie Maultauschen, Fleischküchle, saure Kutteln, Eis sowie Kuchen angeboten werden. Bei den Produkten, die zugekauft werden, wird ebenfalls Wert auf die regionale Herkunft gelegt. Auch dank der nahen Anbindung zur Stadtbahn ins Murgtal empfangen die Zimmermanns unter anderem viele badische Gäste.

Ein Gourmet isst auch mal gerne Wurstsalat

Feinschmecker, die sich in den Sternerestaurants in Baiersbronn verwöhnen lassen, kommen ebenfalls gerne vorbei. „Ein Gourmet isst auch mal gerne Wurstsalat“, wissen die Zimmermanns. Der Gourmetführer Guide Michelin würdigte den Seidtenhof übrigens mit einem Eintrag für „fachkundig zubereitete Qualitätsprodukte“.

Miniköche: Früh übt sich, wer ein Meister werden will

Wie aus frischen und regionalen Zutaten leckere Gerichte gekocht werden können, das lernen in Baiersbronn schon Zehn- bis Zwölfjährige. In einer zweijährigen Ausbildung erfahren die Kleinen in Praxis- und Theorieeinheiten auch einiges über den Service-Knigge und setzen sich mit Gesundheits- und Nährwerten auseinander. Derzeit läuft der fünfte Ausbildungsgang des Projekts der Europa Miniköche. Er ist ausgebucht.

Auch Sterne-Restaurants sind Partner des Kinderprojekts

Die Miniköche können sich dabei auf starke Partner verlassen. Unterstützt wird der Lehrgang von renommierten Hotels: von der „Traube“ und der „Tanne“ in Tonbach, dem Hotel Bareiss in Mitteltal und dem Hotel Sackmann in Schwarzenberg.

Mobile Vesperstube

Noch nicht ganz durchgesetzt hat sich ein anderes Modell: Der Landschaftserhaltungsverband Rastatt hatte im vergangenen Jahr eine Erfolg versprechende Premiere mit einem Vespermobil in Gernsbach-Reichental. Ein zu einer rollenden Küche umgebauter Wagen soll dort zum Einsatz kommen, wo keine Wanderhütte Gäste erwartet. Er kann zum Beispiel von Vereinen gemietet werden, die in ihrer Umgebung im Grünen eine Veranstaltung planen.

Regionale Produkte im Angebot

Derzeit liegen noch keine neuen Termine vor, doch das Projekt sei nach wie vor aktuell, heißt es vom Verband in Rastatt. Am Konzept habe sich nichts geändert: Beim Einsatz des Vespermobils sollen auch künftig regionale Produkte angeboten werden.