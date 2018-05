Kampf um Demokratie ist jedermanns Sache

Es ist ein Satz, der viel Gewicht hat. Der bei den Menschen in Bruchsal nachhallen und sie nachdenklich machen soll, geschrieben von einem einst verspotteten und verfolgten Staatschef, der seine Würde und sein Ansehen mühsam wiedererlangt hat. Am Donnerstagabend schreibt Ex-Bundespräsident Christian Wulff diese Worte ins Goldene Buch der Stadt: „Die Bruchsaler machen mir als demokratische Bürger Mut in dieser Zeit!“ Vor den Zuhörern des Bruchsaler Schlossgesprächs erklärte der 58-jährige Niedersachse anschließend, warum er rund sechs Jahre nach seinem Rücktritt ihre Unterstützung so dringend braucht.

Der Frieden und Zusammenhalt in Europa sind in Gefahr, die Offenheit der liberalen Gesellschaften auf dem Kontinent bedroht, das Vertrauen der Bürger in die Politik erschüttert, die Zahl der Verlierer durch die negativen Nebeneffekte der Digitalisierung bedenklich groß: Mit dieser düsteren Analyse überrascht die Bruchsaler an diesem Abend der einstige Überflieger der CDU, um den es in letzter Zeit still geworden war.

Christian Wulff war bei seinem Amtsantritt 2010 der jüngste Bundespräsident der Bundesrepublik – und er ist auch in die bisherige Geschichte des Landes als der mit der kürzesten Amtszeit eingegangen. Der bis dahin sehr erfolgreiche Strahlemann mit den blauen Augen hatte nur knapp 20 Monate im Schloss Bellevue verbracht, ehe die teils extrem überzogenen Vorwürfe der Vorteilsnahme und Bestechlichkeit ihn dazu zwangen, sein Amt aufzugeben.

2014 wurde Wulff in einem spektakulären Korruptionsprozess von allen Vorwürfen freigesprochen. Es folgte der Bestseller „ Ganz oben, ganz unten“, in dem der Gefallene seine bittere Sicht des Skandals und der Medienhetze gegen seine Familie schilderte. 2015 fanden sich der Alt-Bundespräsident und seine von ihm getrennt lebende Frau Bettina wieder zusammen. Auch beruflich gelang dem Ex-Politiker als Chef einer Anwaltskanzlei, Seniorberater einer Schweizer Investment-Firma und Anwalt der türkischen Modemarke Yargici ein bemerkenswerter Neustart.

Nachdem im Februar nun auch seine Bronzebüste im Berliner Präsidialamt mit der gebotenen Ehrerbietung enthüllt worden war, fühlt sich Christian Wulff offenbar in der traditionellen Rolle des Alt-Bundespräsidenten als moralischer Instanz wieder akzeptiert und gebraucht. Und er präsentiert sich im Bruchsaler Schloss als ein leidenschaftlicher und unbequemer Mahner, der von einem unerschütterlichen Glauben an die große innere Kraft der Demokratie angetrieben wird.

Wulffs alarmierender Diagnose der an Hass, Nationalismus, Populismus und Intoleranz erkrankten Welt folgen nachdrückliche Therapie-Empfehlungen: mehr Gerechtigkeit, Investitionen in Bildung, Kampf um die Freiheit der Presse, um Toleranz, Offenheit und Respekt in der Gesellschaft. Ob dieser Kampf gewonnen werde, hänge nicht von „denen da oben“ ab, sondern vielmehr von jedem einzelnen Bürger, macht der Alt-Bundespräsident klar. Besonders wichtig ist ihm, dass die „bunte Republik“ Deutschland die Migration nicht als Bedrohung, sondern als eine Quelle des kulturellen Reichtums und der Erneuerung begreift. „Vielfalt ist anstrengend“, räumt Wulff ein, „aber das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt“.

Die aktuelle Debatte um sein berühmtes Bekenntnis aus dem Jahr 2010 – „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ – hält Wulff für bedenklich. Er stehe ohne Wenn und Aber zu dem Satz und könne gar nicht anders angesichts der Millionen Muslime, die heute in Deutschland leben würden. „Ich empfinde aber eine Betrübnis, dass sich die Diskussion darüber nicht in dem erwarteten Sinn entwickelt hat“, sagt er und verweist auf die um 20 Prozent gesunkene Zustimmungsrate in der Gesellschaft zu der These.

Die Religion scheint ihn generell stark zu beschäftigen. Wulff fordert gleichen Respekt vor Moscheen und christlichen Symbolen ein, bei seinen Reisen im Ausland wie bei den Auftritten in der Bundesrepublik. „Ich freue mich über alle Kreuze, die in öffentlichen Einrichtungen aufgehängt werden“, kommentiert er vorsichtig den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und fügt vielsagend hinzu: „Aber nur wenn sie nicht parteipolitisch genutzt oder zur Ausgrenzung missbraucht werden.“

Am Rand des Schlossgesprächs lässt Wulff auch einen Einblick in sein Privatleben zu. Es sei nach wie vor schwierig, Ehefrau und Kinder vor dem exzessiven Interesse der Sensationspresse zu beschützen, klagt der Mann, den nach eigenen Worten keine noch so persönliche und aufdringliche Journalistenfrage mehr erschüttern kann. Es sei aber „Privatsache“, ob er im Supermarkt nun Rot- oder lieber Weißwein kaufe, betont Wulff, der den Paparazzi juristisch das Leben schwer machen will.

Den politischen Sturm, der ihn einst das Amt gekostet hat, scheint er verwunden zu haben. Auch die Medien hätten daraus gelernt und gehen heute verantwortungsvoller mit Politikern um, sagt Wulff am Tag der Pressefreiheit – und lächelt milde.