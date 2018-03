Grusel für die Generation Smartphone

„House of Cards“ geht Jonathan Benedict Behr nicht weit genug. Was nicht auf den Inhalt der TV-Serie, sondern auf ein besonderes Bildelement gemünzt ist: „Wenn sich dort die Figuren Textnachrichten schicken, erscheinen die neben dem Handy im Bild“, sagt der aus Karlsruhe stammende Filmemacher. „Als Blick auf den Einfluss von Smartphones für unsere Kommunikation ist das aber nur ein Anfang. Da schickt man sich Fotos, Filme, GIFs und Memes, da entwickelt sich eine ganz neue Form des Kommunizierens.“ Das wollte er in einem Film reflektieren – und ist damit auf der Berlinale gelandet.

Stalking über Social Media

„Follower“ heißt das zehnminütige Werk, mit dem Behr im Wettbewerb der Jugendfilmreihe „Generation 14Plus“ läuft. Der Film spielt ausschließlich auf einem Smartphone-Bildschirm. „Es geht um eine junge Frau, die babysittet, aus Langeweile Fotos postet und dabei auch ihren Standort angibt. Dann meldet sich auf Instagram ein Follower, und es stellt sich heraus, dass er sie nicht nur im Netz folgt, sondern auch ganz real stalkt – und dass er ganz in ihrer Nähe ist“, beschreibt Behr die Story.

Man schaut der Heldin aufs Handy

Gedreht wurde das Ganze im Haus seiner Eltern – zumindest insoweit tatsächlich gedreht werden musste. Denn man könnte diese Story zwar wie einen klassischen Horrorfilm bebildern, und Behr bekennt sich auch ausdrücklich zum anspruchsvollen Genre-Kino. Doch er wollte stilistisch neue Wege gehen. Der Film besteht daher aus Fotos, Chat-Texten und Filmsequenzen in Videotelefonie-Optik, so als betrachte man das Handy der Protagonistin.

„Wenn man den Film auf dem eigenen Smartphone anschaut, wird der immersive Effekt noch verstärkt, weil es aussieht, als bekomme man selbst die Nachrichten“, erklärt Behr das visuelle Konzept.

Studium in Ludwigsburg

Der Film entstand im ersten Jahr seines Regiestudium an der Filmakademie Ludwigsburg. Behr ist jetzt im zweiten Studienjahr, hat aber seit seinem Abitur am Bismarck-Gymnasium 2008 bereits viel Praxiserfahrung gesammelt und auch bereits ein Studium an der Stuttgarter Hochschule der Medien absolviert: „Erstens wollte ich die technischen Aspekte des Filmemachens genauer kennenlernen“, erklärt er. „Und zweitens finde ich, dass etwas Lebenserfahrung dazu gehört, bevor man anfängt, als Regisseur zu arbeiten.“

Sein Film im zweiten Studienjahr soll ein Agententhriller sein, der zur Wendezeit spielt. Am Konzept von „Follower“ will er aber dranbleiben: „Eine Webserie, die nur auf einem Handy spielt, fände ich auch reizvoll.“ Und mit der Auswertung seines Films geht es ja überhaupt erst los: Nach der Premiere in Berlin soll der Film noch auf weiteren Festivals gezeigt werden, neben einer DVD ist auch die Veröffentlichung im Netz angedacht: „Dann könnte man sich den Film im Freundeskreis weiterleiten und sich damit erschrecken – das würde doch gut passen.“

Hier geht’s zur Berlinale-Seite des Films.