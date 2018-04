Kims Überraschungen

Man hat sich an die positiven Signale in der nordkoreanischen Krise fast schon gewöhnt. In Pjöngjang, Seoul und Washington stehen die Zeichen seit Wochen stetig auf Dialog und Deeskalation. Die überraschende Nachricht vom Treffen Mike Pompeos mit Kim Jong Un, dem höchstrangigen US-Besuch in dem kommunistischen Land seit zwei Jahrzehnten, ist das deutlichste Indiz dafür, dass der historische Gipfel der Supermacht USA und Möchtegern-Atommacht Nordkorea tatsächlich stattfinden könnte. Dabei soll über einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel gesprochen werden, die sich völkerrechtlich gesehen seit 1950 im Kriegszustand befindet.

Es gibt eine Erklärung dafür, was den radikalen Umschwung bei Kim bewirkt hat, der noch vor einem halben Jahr geschworen hatte, den „senilen Amerikaner“ Trump „endgültig mit Feuer zu bändigen“. Als der im Weißen Haus verspottete „kleiner Raketenmann“ diese Drohung aussprach, stand er bereits mit dem Rücken zur Wand. Die internationalen Sanktionen – eine Antwort auf das militärische Atomprogramm Nordkoreas – schnürten dem weithin isolierten Land die Luft ab. Hinzu kam der taktische Kurswechsel Chinas, das eine Weile den Eindruck erweckt hat, es würde seinem schwierigen Partner den Rücken zukehren. Und auch aus Russland hatte Kim keine Hilfe mehr zu erwarten.

Dass die interessierten Staaten nun in Sachen Abrüstung Gas geben, dass sie die Gesprächsbereitschaft Pjöngjangs maximal ausnutzen wollen, ist vernünftig. Nur sollte man von dem koreanischen Frühling politisch nicht zu viel erwarten. Die Atombombe ist Kims Faustpfand, seine Überlebensgarantie, weswegen er sie den USA sicher teuer verkaufen wird. So könnte der Diktator bald auf der Denuklearisierung der gesamten Halbinsel und dem Abzug der US-Truppen aus Südkorea bestehen – was Trump in große Schwierigkeiten bringen würde.