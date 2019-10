Der neue Pflege-TÜV stellt die Menschen in den Mittelpunkt

Anzeige

Es ist eine Entscheidung, die niemand gerne treffen möchte, die aber getroffen werden muss. Wenn man als Tochter oder Sohn vor der quälenden Frage steht, ob die eigenen Eltern in ein Pflegeheim müssen, möchte man wenigstens ein Heim finden, in dem sie bestens versorgt werden. Ein unabhängiges und nachvollziehbares Bewertungssystem mit Schulnoten von Eins bis Sechs sollte bislang bei dieser Suche helfen.

Doch der bisherige Pflege-TÜV war ein Witz. Alle 13 000 Heime in Deutschland hatten eine Eins vor dem Komma – und das trotz zum Teil eklatanter Missstände. Denn Defizite auf der einen Seite, beispielsweise bei der Betreuung der Pflegebedürftigen, konnten durch Bonuspunkte an anderer Stelle, beispielsweise beim Speiseplan, kompensiert werden. Überspitzt formuliert: Saubere Tischdecken glichen unversorgte Druckgeschwüre aus.

Der tatsächliche Zustand der Bedürftigen interessierte nicht

Weiteres Manko: Es wurde nach Aktenlage geprüft. Entscheidend waren die vom Pflegepersonal angefertigten Dokumentationen, nicht aber der tatsächliche Zustand der Pflegebedürftigen. Ein TÜV aber, der nur Bestnoten verteilt, ohne die Betroffenen in Augenschein zu nehmen, ist schlicht sinnlos und überflüssig, jedenfalls für Betroffene keine Hilfe bei einer derart schwerwiegenden und auch schmerzhaften Entscheidung.

Wie viel Zeit haben die Pfleger für die Patienten?

Der neue Pflege-TÜV, der nun in Kraft getreten ist, verspricht einen Neuanfang. Er rückt endlich den Patienten in den Mittelpunkt. Unabhängige Gutachter nehmen die Heimbewohner in Augenschein und bewerten sowohl ihren körperlichen Zustand als auch ihre Versorgung. Gewichtet wird auch die Personalausstattung der Einrichtung, also die Frage, wie viele Pflegebedürftige ein Pflegender betreut und wie viel Zeit ihm pro Patient im Durchschnitt zur Verfügung steht.

Das ist ein echter Fortschritt, zumal auch das bisherige Notensystem abgeschafft wird. Stattdessen wird angezeigt, ob die erbrachte Leistung über oder unter dem Durchschnitt aller Heime liegt. Bei schlechten Bewertungen kann die Pflegekasse vom Betreiber konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Defizite verlangen – oder sogar den Vertrag kündigen.

Missstände erkennen, benennen und beseitigen

In der Theorie hört sich das alles gut an. Nun muss sich zeigen, ob der Pflege-TÜV das hält, was er verspricht. Das ist schließlich der Sinn der Beurteilung, dass Missstände erkannt, benannt und beseitigt werden. Es geht um die Interessen der Pflegebedürftigen, nicht um die der Heimbetreiber.