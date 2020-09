Bubble Style auf Streusalzbehälter

Am KIT Karlsruhe pulsiert das Herz der Graffiti-Forschung

Stoff für Ingrid: Das Informationssystem Graffiti in Deutschland – kurz „INGRID”, ein Gemeinschaftsprojekt des Fachgebiets Kunstgeschichte am KIT und der Sprachwissenschaft an der Universität Paderborn, ist in die zweite Runde gegangen.