Andrew Garfield will Richard Branson in TV-Serie spielen

Von Spider-Man zum Multimilliardär: US-Schauspieler Andrew Garfield (38, „The Amazing Spider-Man“, „Tick, Tick… Boom!“) soll in der geplanten TV-Miniserie „Hot Air“ den britischen Multimilliardär, Visionär und Unternehmer Richard Branson (71) verkörpern.

Die Verhandlungen um die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie liefen, berichteten die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ am Freitag (Ortszeit). Als Regisseur ist demnach David Leitch („Deadpool 2“) an Bord.

Die Serie nach der Sachbuch-Vorlage „Dirty Tricks: British Airways' Secret War Against Virgin Atlantic“ verfolgt den rasanten Aufstieg Bransons seit den 1980er Jahren mit seiner Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die für das gestandene Unternehmen British Airways zum Konkurrenten wurde. Mit fragwürdigen Praktiken ging British Airways gegen Bransons Höhenflug vor. Branson zog wegen schmutziger Tricks vor Gericht, nach einem Vergleich musste British Airways 1993 Schadenersatz zahlen. Branson soll über 400 Firmen gegründet haben, darunter das Raumfahrt-Unternehmen Virgin Galactic.

Garfield hatte kürzlich für seine TV-Rolle in der Miniserie „Under the Banner of Heaven“ seine erste Emmy-Nominierung erhalten. Im vorigen Januar gewann er den Golden Globe als bester Komödiendarsteller in dem Musicalfilm „Tick, Tick… Boom!“. Die Rolle brachte ihm auch eine Oscar-Nominierung ein.