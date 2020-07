ARD-Radiofestival 2020 wegen Corona mit besonderem Programm

Wegen der Corona-Pandemie wird das ARD-Radiofestival in diesem Jahr anders ablaufen als gewohnt. Beim SWR in Baden-Baden laufen die Vorbereitungen.

Die Macher des ARD-Radiofestivals haben wegen der Corona-Krise extrem umplanen müssen. „Ganz viel hängt ja davon ab, dass wir im Vorfeld des Radiofestivals Konzerte aufzeichnen oder Live-Übertragungen aus Bayreuth und Salzburg senden. Der Großteil ist einfach weggebrochen“, sagte SWR2-Programmchef Wolfgang Gushurst in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur.

Alternatives Programm mit älteren Aufnahmen

„Wir haben angefangen, ein alternatives Programm mit Aufzeichnungen zu planen, die wir vor der Corona-Zeit gemacht haben, beispielsweise mit einem historischen „Ring des Nibelungen“. Ihn werden wir an den Tagen senden, an denen normalerweise Bayreuth stattgefunden hätte.“ Das ARD-Radiofestival der Kulturwellen beginnt am Samstag und dauert bis 12. September.

Der SWR ist dieses Jahr für das Projekt zuständig. Gushurst sagte, eine Frage habe die Verantwortlichen besonders umgetrieben: „Wir müssen einfach etwas auf die Beine stellen, um Autorinnen und Autoren zu unterstützen, die in dieser Corona-Zeit zu Hause sitzen und keine Lesereise machen können; deren Buchveröffentlichungen nach hinten gestellt wurden und die keine oder wenige Einnahmen hatten.“

Literarische Erzählungen zum Thema Reisen

Die Radiofestival-Macher gaben daraufhin in der Literaturszene Erzählungen in Auftrag - zum Thema Reisen. Doris Dörrie, Felicitas Hoppe, Terezia Mora, Marcel Beyer und viele andere sind dabei.

SWR2-Musikchef Martin Roth kann der Herausforderung auch etwas Gutes abgewinnen: „In diesem Jahr kann man viel improvisieren, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und vom Programm, von der Qualität her brauchen wir keine Abstriche zu machen.“

Zum 100-jährigen Bestehen der Salzburger Festspiele werden die ARD-Kulturwellen am 1. August „Elektra“ von Richard Strauss live senden. „Die ganze Opernwelt ist gespannt darauf, wie die das in Salzburg hinbekommen“, sagte Roth.