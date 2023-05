Es knattert und knallt, rattert und summt, es klingt und scheppert. Laut und leise, von der Natur und unserer Umgebung gleichermaßen inspiriert. Klänge rufen Bilder unserer Zeit hervor, vom Konzert zeitgenössischer Musik bis hin zu Maschinengewehrgeknatter.

Dabei ist in der Kunsthalle Baden-Baden gar nicht viel zu sehen: Mal mehr, mal weniger große, weiße Holzplatten sind in den Museumsräumlichkeiten aufgehängt, in die Ecke gestellt oder bewegen sich an einer schiefen Ebene langsam durch den Raum. In einem der Kabinette hebt sich der Fußboden leicht an, sonst gibt es noch fahrbare Würfelhocker und schicke Lautsprecher unterschiedlicher Größe.

Es ist die Krönung der künstlerischen Zusammenarbeit mit unserem Haus. Sandeep Sodhi, kuratorische Assistenz

Eine spärliche Rauminszenierung, die den Fokus schärft aufs Immaterielle: Jan St. Werner, seit 2021 Hauskünstler der Kunsthalle Baden-Baden, zeigt in dieser umfassenden Rauminstallation die physische Erlebbarkeit des Klangs. „Es ist die Krönung der künstlerischen Zusammenarbeit mit unserem Haus“, führt Sandeep Sodhi (kuratorische Assistenz) aus.

Raum und Klang gehen eine variable Einheit ein

„Space Synthesis“ ist die Ausstellung betitelt, die als Konzept gelesen werden kann. Raum und Klang gehen eine variable, sich immer wieder verändernde, dadurch neu erlebbare Einheit ein. An einem Ort, der fürs Sehen errichtet wurde, tritt nun die visuell erfassbare Kunst zugunsten des Raumerlebnisses in den Hintergrund. Der Besucher taucht in die Architektur ein, die der Künstler mit subtilen Eingriffen einbezieht, und damit die Kunsthalle in einen Raum zum Zuhören und Wahrnehmen verwandelt.

Jan St. Werner schafft mit wissenschaftlichen Methoden Kunst

St. Werner meint dazu selbst: „Raum ist keine feste Größe“ – vielmehr sei er dynamisch und müsse „durchschritten werden.“ Trefflich lässt sich darüber philosophieren, was einen Raum zum Raum macht – vier Wände, eine Decke, Türe und eventuell Fenster. Dass es noch sehr viel mehr sein kann, macht Jan St. Werner mit seiner einfachen, aber sehr eindrucksvollen Intervention deutlich.

St. Werner ist einer jener Künstler, die mit wissenschaftlichen Methoden Kunst schaffen. Seine Arbeiten entstehen im Kollektiv, sein Schaffen zielt auf die emotionale Wirkung von Kunst ab. Unbehagen, Irritation, aber auch positive Emotionen sind (möglicherweise) zu spüren – jedenfalls lässt die Raumkomposition nicht kalt.

Doch sollte man ein wenig Zeit mitbringen: 60 Minuten dauert ein Zyklus aus Klang, Geräuschen und Melodien, dessen Wahrnehmung sich je nach eigener Position verändert. Raum- und Klangwahrnehmung beginnt im Kopf: St. Werner schreibt dem Besucher eine aktive Rolle zu und lädt ihn dazu ein, Perspektivwechsel vorzunehmen.

Ein Kollektiv macht die Ausstellung erst möglich

Der Annexraum, der an den großen Oberlichtsaal anschließt, ist ganz dem Kollektiv gewidmet, um den Dialog zu unterstreichen, ohne den die Kunstwerke von St. Werner nicht stattfinden könnten. Auch wenn es „seine“ Ausstellung mit seiner Vorstellung von Komposition und Raumgefüge ist, so ist es doch ein Ineinandergreifen verschiedener Menschen mit unterschiedlicher Profession, die eine solche Raumgestaltung ermöglichen.

Das Experiment, das dahintersteht, lässt sich anhand der drei Videos, die verschiedene seiner Arbeiten dokumentieren, gut nachvollziehen. Ob Lautsprecher, die zum Einfangen des Wasserplätscherns der Oos entsprechend konfiguriert werden müssen, Tänzer, die mit ihnen in einem Zirkus in Jekaterinenburg eine beschwingte Akrobatik-Nummer aufführen, oder elektroakustische Kompositionen (in Nürnberg wie in Baden-Baden), die zum gewünschten Raumerlebnis führen – Jan St.Werner braucht Spezialisten für die Umsetzung seiner Ideen zur audiovisuellen, emotionalen Erfahrbarkeit, zu seiner speziellen Synthese aus Klang und Raum.